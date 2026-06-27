Lampa veche din bronz, veche de 1600 de ani, care ascunde mesaje creștine. Are forma unui picior încălțat

Timp de peste trei milenii, lămpile cu ulei au fost una dintre cele mai răspândite surse de lumină. În perioada imperiilor roman și bizantin, însă, multe dintre aceste obiecte depășeau rolul practic și deveneau adevărate opere de artă, scrie Live Science.

Un exemplu remarcabil este o lampă din bronz aflată astăzi în colecția Metropolitan Museum of Art. Realizată în urmă cu aproape 1.600 de ani, piesa are o formă neobișnuită: reproduce un picior drept încălțat într-o sanda și este considerată un simbol creștin timpuriu.

Deși aspectul său atrage imediat atenția, obiectul este mult mai mic decât un picior uman real, având doar aproximativ 8 centimetri lungime. De lampă este atașat și un lanț cu cârlig, folosit pentru suspendare, lung de peste 43 de centimetri.

Forma de picior nu a fost aleasă întâmplător

Detaliile sunt surprinzător de elaborate. Degetul mare al piciorului se sprijină lângă ciocul lămpii, locul unde era introdus fitilul. Sandaua este reprezentată cu curele legate în jurul gleznei, iar talpa este decorată cu un simbol care astăzi este asociat în mod diferit: svastica. În epoca bizantină, însă, acest motiv era cunoscut sub numele de „cruce gammată” și era considerat un semn al norocului și prosperității.

În partea din spate, la nivelul gleznei, se află orificiul prin care era turnat uleiul. Capacul acestuia este ornamentat cu o cruce, element care confirmă apartenența obiectului la tradiția creștină.

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Forma de picior nu a fost aleasă întâmplător. Specialiștii consideră că aceasta putea simboliza sănătatea, protecția și vindecarea. De asemenea, este posibil să fi făcut trimitere la ideea de pelerinaj, un concept important pentru creștinii din acea perioadă.

O piesă încărcată de simboluri religioase și culturale

Totuși, semnificația ar putea fi și mai profundă. În primele secole ale creștinismului, lămpile cu ulei și lumina pe care o produceau erau privite ca simboluri ale iluminării spirituale și ale vieții veșnice, nu doar ca obiecte utilitare.

Unii istorici cred că această lampă era inspirată de un verset biblic din Psalmul 119:105: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.” Mesajul sugerează că omul trebuie să își călăuzească viața după învățăturile lui Dumnezeu, iar forma de picior a lămpii transforma această idee spirituală într-un obiect concret.

Astfel, ceea ce pare la prima vedere o simplă lampă cu formă neobișnuită este, de fapt, o piesă încărcată de simboluri religioase și culturale, care oferă o perspectivă fascinantă asupra credinței și artei din lumea bizantină.