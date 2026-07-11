O lumină de un trilion de ori mai puternică decât cea a Soarelui: Telescopul ESA a descoperit „bunicii Universului”

Imagine artistică a unui quasar. Sursa foto: ESA

Telescopul Euclid al Agenției Spațiale Europene (ESA) a descoperit 31 de quasari, doi dintre aceștia, aflați în centrul unor galaxii îndepărtate, fiind considerați drept cele mai vechi astfel de obiecte cosmice observate până în prezent. Quasarii sunt, prin excelență, obiecte cosmice extrem de îndepărtate, aflate în centrele galaxiilor și care emit cantități uriașe de energie și radiație luminoasă.

„Două dintre aceste uriașe și uluitoare centre de galaxii, alimentate de găuri negre de proporții gargantuelice, sunte cei mai vechi quasari observați până acum în istoria observațiilor astronomice. Ei emiteau o lumină echivalentă cu cea a unui trilion de sori, pe vremea când Universul actual avea 670 de milioane de ani, adică 5% din actuala vârstă a Universului”, , se arată într-un comunicat ESA.

? Most ancient quasars ever found!@ESA_Euclid has discovered 31 ancient quasars. Two of them shone with the light of a trillion Suns back when the Universe was 670 million years old – just 5% of its current age.



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Un astfel de quasar e, practic, „alimentat” de energia eliberată de materia absorbită într-o gaură neagră supermasivă, aflată în centrul unei galaxii. Mai exact, cantitățile mari de gaz, materie și praf interstelar se adună în jurul găurii negre, formând un disc ce se rotește cu viteze enorme. Frecarea și compresia particulelor fac ca materia să se încălzească la milioane de grade Celsius, fiind, de asemenea emise cantități mari de lumină și energie. Lumina emisă e de sute, chiar de mii de ori mai strălucitoare decât cea emisă de întreaga galaxie în centrul căreia se află respectivul quasar.

„Vânăm quasari de decenii. Aceste obiecte cosmice ne arată ce s-a întâmplat în primele faze ale creării Universului, inclusiv felul în care s-au creat găurile negre și galaxiile”, a mai precizat ESA.

Cei doi quasari descoperiți de telescopul spațial Euclid au fost botezați EUCL J172902.75+641018.1 și EUCL J125308.55+705432.3.

Our space telescope Euclid has discovered 31 ancient quasars in the early Universe, including the two oldest ever observed.



Their light has travelled for more than 13 billion years, taking us back to when the cosmos was just 5% of its current age. ?



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„Acești străvechi quasari datează din perioada copilăriei Universului”, a spus Daming Yang, din cadrul Universității Leiden, din Țările de Jos, șeful proiectului care a dus la descoperirea celor doui quasari. „Prin descoperirea și studierea lor, putem înțelege mai bine cum s-au format astfel de sisteme enorme (găurle negre și galaxiile - n.r.) - unul dintre cele mai mari mistere ale astrofizicii.

Conform ESA, Euclid își propune să investigheze istoria expansiunii Universului nostru în ultimii 10 miliarde de ani, analizând accelerația actuală a expansiunii cosmice alimentată de o componentă misterioasă denumită energie întunecată, precum și dezvoltarea structurilor cosmice în prezența materiei întunecate. În acest scop, Euclid va cerceta galaxii de la diferite distanțe față de pământ Pământ în spectrul vizibil și infraroșu apropiat, pe o zonă a cerului care acoperă mai mult de 35% din sfera cerească.

Conform teoriei generale a relativității lui Albert Einstein, gravitația — forța fundamentală care guvernează Universul la cele mai mari scări — este intim legată de geometria spațiului. Conceptul misiunii a fost denumit Euclid, în onoarea matematicianului grec Euclid din Alexandria care este considerat părintele geometriei.