O proteină rară, descoperită la balenele din Groenlanda, ar putea ajuta oamenii să trăiască până la 200 de ani

O descoperire făcută de cercetători ar putea deschide un nou capitol în studiul longevității umane. Totul pornește de la o specie impresionantă: balena de Groenlanda, unul dintre cele mai longevive mamifere de pe planetă, care poate trăi chiar și 200 de ani, scrie NDTV.

O echipă de la University of Rochester a identificat un posibil factor-cheie în această rezistență ieșită din comun: o proteină implicată în repararea ADN-ului, numită CIRBP.

Potrivit studiului publicat în revista Nature, această proteină are un rol esențial în repararea unor leziuni grave ale materialului genetic, care, în mod normal, contribuie la îmbătrânire și la apariția bolilor.

Ceea ce i-a surprins pe cercetători este nivelul extrem de ridicat al acestei proteine la balenele de Groenlanda. CIRBP apare în cantități de aproximativ 100 de ori mai mari decât la oameni, arată datele analizate de echipă.

Pentru a testa efectele, oamenii de știință au introdus această proteină în celule umane cultivate în laborator, dar și în celule de musculițe de oțet. Rezultatele au fost clare: procesele de reparare a ADN-ului s-au îmbunătățit, iar în cazul insectelor s-a observat chiar o prelungire a duratei de viață.

Un alt detaliu interesant ține de mediul în care trăiesc aceste balene. Temperaturile scăzute din apele arctice par să stimuleze producția proteinei. De aici a apărut ipoteza că expunerea la frig ar putea avea un efect similar și la oameni, deși cercetătorii subliniază că este nevoie de mult mai multe studii pentru a confirma acest lucru.

Specialiștii de la University of Sheffield consideră că rezultatele sunt promițătoare, deoarece arată că îmbunătățirea mecanismelor de reparare a ADN-ului ar putea influența direct procesul de îmbătrânire.

Deși ideea ca oamenii să trăiască 200 de ani rămâne, deocamdată, la nivel teoretic, descoperirea oferă o direcție nouă pentru cercetările viitoare și ridică întrebări importante despre cât de mult ar putea fi extinsă, în mod realist, durata vieții umane.