”O sărbătoare atât de strălucitoare încât a ajuns până în spațiu”. Cum s-au văzut de pe ISS artificiile din Los Angeles, de ziua SUA

Stația Spațială Internațională a trecut pe deasupra orașului Los Angeles în 4 iulie, în timp ce America marca 250 de ani de independență. FOTO Captură videeo NASA

Stația Spațială Internațională a trecut pe deasupra orașului Los Angeles în 4 iulie, în timp ce America marca 250 de ani de independență, iar focurile de artificii luminau orașul. Imaginile surprinse sunt spectaculoase.

„Stația Spațială Internațională a orbitat deasupra Los Angelesului pe 4 iulie, în timp ce America marca 250 de ani de independență cu artificii care au luminat orașul de dedesubt. O sărbătoare atât de strălucitoare încât a ajuns până în spațiu!”, au transmis luni, 6 iulie, oficialii NASA pe contul de X al ISS.

The International Space Station orbited over Los Angeles on July 4th as America marked 250 years of independence with a burst of fireworks lighting up the city below — a celebration so bright it reached all the way to space! pic.twitter.com/SMCXTFYRjD — International Space Station (@Space_Station) July 6, 2026

Postarea a inclus un videoclip de 15 secunde. În imagini se văd sute de focuri de artificii aprinzându-se în zona Los Angeles pe timpul nopții, asemenea blițurilor unor camere foto care se declanșează rapid la un concert sau la un meci de fotbal.

În prezent, șapte astronauți se află pe orbita Pământului, la bordul Stației Spațiale Internaționale, în cadrul misiunii Expedition 74. Trei dintre ei sunt americani: astronauții NASA Jack Hathaway, Jessica Meir și Chris Williams, toți cu rol de ingineri de zbor.

Ceilalți membri ai echipajului sunt Sophie Adenot, de la Agenția Spațială Europeană, și cosmonauții Andrey Fedyaev, Sergey Kud-Sverchkov și Sergei Mikaev. Kud-Sverchkov este comandantul Expedition 74, iar Adenot, Fedyaev și Mikaev sunt ingineri de zbor.

NASA nu s-a limitat doar la observarea de la distanță a sărbătoririi celor 250 de ani ai Statelor Unite. Agenția spațială a marcat momentul în mai multe moduri. De exemplu, NASA a pictat logo-uri de mari dimensiuni „America 250” pe racheta Space Launch System, care i-a lansat pe astronauții misiunii Artemis 2 în jurul Lunii în luna aprilie. Cei patru membri ai echipajului Artemis 2 au purtat, de asemenea, embleme speciale dedicate aniversării.

În plus, NASA a organizat mai multe survoluri cu avioane în zona Washington, în weekendul de 4 iulie, și urmează să organizeze altele în săptămânile și lunile următoare.