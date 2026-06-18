Paradromics, rivalul Neuralink, a implantat pentru prima oară un cip în creierul unui om

3 minute de citit Publicat la 23:38 18 Iun 2026 Modificat la 23:38 18 Iun 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Paradromics, una dintre companiile concurente ale Neuralink (firma de implanturi cerebrale a lui Elon Musk), a realizat recent primul său implant cerebral la om, marcând o etapă importantă în eforturile depuse de startup în ultimul deceniu pentru a folosi interfețele creier–calculator în vederea restabilirii unor funcții umane pierdute, relatează Business Insider.

Compania a anunțat, miercuri, că cipul său cerebral Connexus i-a fost implantat unei femei din Michigan care are probleme de vorbire din cauza Bolii Neuronului Motor (MND).

Procedura a făcut parte dintr-un studiu clinic autorizat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), desfășurat la centrul medical al Universității Michigan. Operația, realizată la începutul lunii iunie, a durat aproximativ patru ore, conform sursei citată de Business Insider.

Fondatorul și directorul general al Paradromics, Matt Angle, a declarat că pacienta se află acum acasă și se recuperează după intervenție.

„Operația a decurs bine”, a spus Angle. „Suntem foarte bucuroși că și-a pus încrederea în noi și suntem extrem de entuziasmați să lucrăm cu ea”.

De la teorie la realitate

Paradromics, companie fondată în 2015 și cu sediul în Austin, se numără printre firmele tot mai numeroase din domeniul interfețelor creier–calculator (BCI) care încearcă să transforme concepte neurologice cândva pur teoretice în proceduri medicale aplicabile.

Connexus este conceput pentru a-i ajuta pe oamenii cu deficiențe motorii grave să comunice prin intermediul unui calculator, înregistrând semnalele cerebrale asociate vorbirii. Dispozitivul nu restabilește vorbirea prin repararea biologică a corzilor vocale sau a mușchilor gurii.

În schimb, persoana încearcă să vorbească, implantul înregistrează activitatea neuronală asociată vorbirii, iar un program informatic traduce apoi aceste semnale în text sau în vorbire sintetizată pe calculator.

Angle a spus că firma se așteaptă să vadă dispozitivul „în acțiune” în următoarele câteva săptămâni, dar a avertizat că ritmul va depinde de recuperarea pacientei.

„Vom lucra cu ea într-un mediu de pregătire și recuperare pentru a o învăța să vorbească prin intermediul unui calculator, astfel încât să poată încerca să spună anumite lucruri”, a explicat el. „Dispozitivul poate citi reprezentările vorbirii din creierul ei. Speranța noastră este ca apoi calculatorul să poată reda vorbirea în numele ei.”

Connexus include un mic implant cerebral, de dimensiunea unei monede de zece cenți, potrivit lui Angle. Dispozitivul este amplasat pe suprafața creierului și dispune de 421 de microfire din platină și iridiu, care pătrund în țesutul cerebral. Fiecare fir are mai puțin de jumătate din grosimea unui fir de păr.

Dr. Matthew Willsey, neurochirurgul de la Universitatea Michigan care a condus intervenția, a declarat pentru Business Insider că dispozitivul Connexus include și cabluri de extensie care trec pe sub piele, de-a lungul părții stângi a gâtului, până la un emițător-receptor implantat sub clavicula stângă.

Dispozitivul din piept comunică fără fir, prin piele, cu un receptor extern, a explicat Willsey.

Paradromics a anunțat că femeia din Michigan va fi evaluată în următorii șase ani. Potrivit lui Angle, pe parcursul primului an compania va colecta date privind siguranța dispozitivului, numărul de cuvinte redate pe minut, dimensiunea vocabularului și cantitatea de informație pe care sistemul o poate transmite în timpul unei conversații.

În acest caz, cantitatea de informație este măsurată în biți și se referă la volumul de date utile pe care dispozitivul Connexus îl poate extrage în fiecare secundă din semnalele cerebrale.

Îmbunătățirea capacităților umane

Reușita Paradromics vine într-un moment în care domeniul a fost dominat până acum de Neuralink, compania lui Elon Musk specializată în implanturi cerebrale și fondată în 2016.

Primul pacient Neuralink, Noland Arbaugh, este tetraplegic și a primit un implant în ianuarie 2024. Arbaugh a declarat anterior pentru Business Insider că dispozitivul îi permite să-și controleze calculatorul și să interacționeze cu alte persoane pe internet.

Implanturile cerebrale implică, însă, riscuri. Business Insider a relatat anterior despre problemele de siguranță, protejarea vieții private și dependență ridicate de BCI și de alte tipuri de implanturi cerebrale.

Angle a spus că orice operație care presupune anestezie generală sau implantarea unor dispozitive implică un „risc mai mare de zero”, inclusiv riscul de infecție, și că Paradromics a proiectat Connexus să reziste o perioadă îndelungată, pentru a reduce necesitatea unor intervenții chirurgicale repetate.

Deocamdată, compania se concentrează asupra utilizărilor terapeutice, a spus Angle, însă aplicațiile BCI se vor extinde în cele din urmă dincolo de restabilirea funcțiilor umane pierdute.

Paradromics a afirmat în comunicatul său că viitoarele utilizări ar putea include „interacțiunea directă cu inteligența artificială”, proteze avansate și tratamente pentru afecțiuni psihice și alte boli neurologice.

„Oricine construiește interfețe cu sistemul nervos dezvoltă atât capacitatea de a restabili funcții, cât și pe cea de a le îmbunătăți”, a spus Angle.

Directorul general a adăugat că angajații săi nu se trezesc în fiecare dimineață gândindu-se la îmbunătățirea capacităților umane prin cipuri cerebrale. Tehnologia ridică însă inevitabil întrebări mai ample cu privire la „îmbunătățirea” omului.

„Nu cred că dezvoltarea unor dispozitive capabile să îmbunătățească oamenii trebuie să fie neapărat încărcată de dileme etice”, a spus Angle. „Cred doar că această problemă trebuie discutată”.