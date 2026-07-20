Prima expediție Tara Polar Station: o stație plutitoare pleacă spre Polul Nord cu cercetători din 12 țări

Tara Polar Station, o stație de cercetare științifică concepută să plutească în derivă odată cu gheața marină, a plecat duminică după-amiază din portul Lorient în prima sa expediție către Polul Nord. sursa foto: Hepta

O stație de cercetare în formă de iglu a plecat din portul francez Lorient către Polul Nord, într-o misiune de peste un an în care va pluti în derivă odată cu banchiza. La bord, oameni de știință din douăsprezece țări vor studia biodiversitatea Oceanului Arctic și efectele încălzirii globale într-o regiune care se încălzește de trei-patru ori mai repede decât restul planetei, scrie Euronews.

Tara Polar Station, o stație de cercetare științifică concepută să plutească în derivă odată cu gheața marină, a plecat duminică după-amiază din portul Lorient în prima sa expediție către Polul Nord. Câteva sute de persoane s-au adunat pe cheiuri pentru a asista la plecare, în prezența ministrului pentru Mare, Catherine Chabaud.

Obiectivul echipajului aflat la bordul acestei farfurii plutitoare este să înțeleagă mai bine biodiversitatea Oceanului Arctic și efectele încălzirii globale în această regiune, care se încălzește de trei-patru ori mai repede decât restul planetei și unde gheața marină se retrage într-un ritm accelerat.

La misiune participă 12 țări, printre care Germania, Canada, Statele Unite, Spania, Elveția și Japonia.

Având forma unui iglu așezat pe un flotor imens, Tara Polar Station a fost proiectată să reziste presiunii banchizei și unor temperaturi de până la −52 °C.

De la mijlocul lunii august, va naviga de-a lungul coastei ruse, escortată de un spărgător de gheață. Odată prinsă în banchiză, la începutul lunii septembrie, se va lăsa purtată de gheața în derivă timp de 350 până la 500 de zile, deplasându-se cu o viteză medie de aproximativ zece kilometri pe zi către strâmtoarea Fram, între Groenlanda și Svalbard, unde este așteptată să ajungă la finalul anului 2027.

O misiune în inima gheții

Douăsprezece persoane vor locui la bord în timpul iernii, dintre care șase oameni de știință, și optsprezece pe durata verii. Membrii echipajului, selectați în urma unei serii de teste medicale și psihologice, au participat și la un seminar de team-building pentru a se pregăti pentru această misiune îndelungată, în condiții extreme.

Echipajul care va ierna va trebui să facă față la cinci luni de noapte polară, unor temperaturi medii de −25 °C și prezenței urșilor polari.

Pentru a le asigura siguranța în timpul deplasărilor pe gheață, toți membrii echipajului au fost instruiți în folosirea armelor de foc. Un câine ciobănesc laponez va însoți, de asemenea, misiunea, pentru a detecta apropierea eventualelor animale.

Pentru a înțelege mai bine un ocean în schimbare rapidă

Datorită unui puț amenajat în inima stației și unor instrumente științifice de ultimă generație, cercetătorii vor preleva peste 10.000 de probe din coloana de apă, până la o adâncime de 2.000 de metri, precum și din atmosferă și din cavitățile gheții marine.

Oamenii de știință speră astfel să adune date despre biodiversitatea arctică, încă în mare parte necunoscută, înainte ca regiunea să fie profund transformată.

Mai multe programe vor contribui totodată la îmbunătățirea modelelor climatice, în special prin studierea rolului bacteriilor în reflectivitatea norilor.

Costul acestei prime misiuni este estimat la 6 milioane de euro. Ea marchează lansarea unui program de zece expediții prevăzute între 2026 și 2045, câte o misiune la fiecare doi ani.