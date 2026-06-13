Primele „celule robotice moi” au devenit realitate. Își schimbă forma în timp real și se adaptează instantaneu la mediul din jur

1 minut de citit Publicat la 13:00 13 Iun 2026 Modificat la 13:00 13 Iun 2026

Sistemul folosește materiale flexibile care permit o interacțiune mai sigură și mai naturală cu oamenii. Foto: Morph

Compania britanică Morph a prezentat o tehnologie inovatoare de robotică, bazată pe așa-numite „celule robotice moi” capabile să își modifice forma și rigiditatea în timp real, în funcție de mediul în care se află și de modul în care interacționează cu oamenii, potrivit Interesting Engineering.

Start-up-ul londonez a fost fondat de dr. Jean Nehme, fost medic de chirurgie plastică și reconstructivă, cunoscut și pentru crearea companiei de inteligență artificială medicală Digital Surgery. Potrivit dezvoltatorilor, noua platformă deschide drumul către produse care nu doar reacționează la utilizatori, ci se adaptează activ la nevoile acestora.

Interacțiune mai sigură și mai naturală cu oamenii

Spre deosebire de roboții convenționali, construiți din componente rigide și utilizați în principal în mediul industrial, sistemul Morph folosește materiale flexibile care permit o interacțiune mai sigură și mai naturală cu oamenii. Fiecare „celulă robotică” este realizată din materiale sintetice și include senzori, sisteme de control și elemente de procesare care îi permit să își modifice caracteristicile fizice în timp real.

Compania susține că este prima platformă de acest tip, capabilă să integreze inteligența artificială direct în structura materialelor. Astfel, produsele nu mai sunt obiecte pasive, ci pot răspunde activ la mișcare, presiune și alte forme de interacțiune umană.

„Putem crea o nouă generație de produse care folosesc celule robotice moi pentru a susține și însoți mișcările naturale ale oamenilor”, a declarat dr. Jean Nehme.

Inspirate din adaptabilitatea caracatițelor

Tehnologia este inspirată de adaptabilitatea caracatițelor, organisme recunoscute pentru flexibilitatea și capacitatea lor de a-și modifica rapid forma. Pentru dezvoltarea sistemului, Morph utilizează simulări fizice avansate și algoritmi de învățare prin recompensă (reinforcement learning), ceea ce permite testarea și optimizarea rapidă a comportamentului acestor structuri deformabile.

Primele aplicații vor viza îmbunătățirea performanței fizice, prevenirea accidentărilor și susținerea mobilității. Pe termen lung, compania estimează că materialele adaptive ar putea fi folosite și în domenii precum sănătatea, industria auto sau siguranța industrială, unde ar putea contribui la creșterea confortului și protecției utilizatorilor.

Morph colaborează deja cu mai mulți parteneri industriali și intenționează să ofere tehnologia sa companiilor interesate să integreze materiale robotice adaptive în viitoarele produse.

Potrivit reprezentanților firmei, obiectivul este dezvoltarea unor produse inteligente care să combine robotică, inteligență artificială și materiale flexibile, cu accent pe sănătate, performanță umană și creșterea calității vieții.