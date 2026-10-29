Un pocal roman antic se schimbă din verde în roșu. După ani de teste, cercetătorii au reprodus efectul cu particule de aur și argint

Paharul lui Licurg, vechi de 1.600 de ani. Sursa foto: The Trustees of the British Museum/ CC BY-NC-SA 4.0

Un pahar pentru băuturi, realizat în urmă cu aproximativ 1.600 de ani, are o proprietate remarcabilă: poate părea verde atunci când lumina cade asupra lui și roșu-rubiniu atunci când lumina trece prin el. Acum, cercetătorii de la Universitatea din Sheffield au reprodus acest efect neobișnuit al sticlei, oferind o nouă perspectivă asupra tehnicii folosite de sticlarii din Roma antică.

Potrivit site-ului oficial al Universității din Sheffield, echipa a reușit să reproducă efectul celebrului Pahar al lui Licurg, folosind o rețetă de fabricare a sticlei care poate fi repetată. Artefactul original, păstrat la British Museum, este realizat dintr-un tip special de sticlă, cunoscut sub numele de „sticlă dicroică”, ce afișează culori diferite în funcție de modul în care lumina interacționează cu materialul.

Reușita vine după numeroase experimente realizate de dr. Lisa Hollands, tehniciană în cadrul Școlii de Inginerie Chimică, a Materialelor și Biologică a universității, în colaborare cu profesoara Caroline Jackson, specialistă în sticla romană.

De ce își schimbă culoarea paharul roman?

British Museum datează Paharul lui Licurg în secolul al IV-lea d.Hr. Fișa obiectului din colecția muzeului îl descrie drept un pahar roman târziu, realizat din sticlă și prevăzut cu elemente decorative din metal aurit cu argint în jurul marginii și al bazei. Schimbarea culorii de la verde la roșu este asociată cu prezența unor cantități foarte mici de aur și argint în sticlă.

Potrivit Universității din Sheffield, aceste metale au format nanoparticule, adică particule de mii de ori mai mici decât un grăunte de nisip, care interacționează cu lumina în moduri neobișnuite.

Atunci când lumina se reflectă pe suprafața paharului, sticla pare verde-jad. Când lumina trece prin ea, sticla capătă o nuanță de roșu-rubiniu. Efectul depinde de poziția sursei de lumină și de modul în care sticla absoarbe și împrăștie diferitele lungimi de undă ale luminii.

Nanoparticulele sunt mai mici decât lungimile de undă ale luminii vizibile, iar dimensiunea și forma lor influențează culorile observate. Compoziția exactă și modul în care se formează aceste particule sunt esențiale pentru obținerea efectului distinctiv.

Paharul lui Licurg este deosebit de important deoarece este singurul exemplar roman păstrat de tip cage cup despre care se știe că prezintă acest comportament excepțional de schimbare a culorii, potrivit Universității din Sheffield.

Așa-numitele cage cups sunt vase elaborate, la care sticla decorativă este decupată din corpul recipientului, lăsând în urmă figuri și modele conectate prin punți înguste de sticlă.

Ani de experimente pentru reproducerea unei tehnici antice

Echipa a studiat informațiile cunoscute despre fabricarea sticlei în Roma antică și a dezvoltat o sticlă de bază folosind materiale moderne menite să imite resursele disponibile meșterilor din Antichitate.

Cea mai mare provocare a fost introducerea unor cantități mici de aur și argint în sticlă, astfel încât metalele să ajungă în forma potrivită. Cercetătorii au testat diferite tipuri de cuptoare, materii prime și niveluri de oxigen. Experimentele au inclus chiar și adăugarea de zahăr în amestec.

În cele din urmă, Hollands a dezvoltat o rețetă care a produs o sticlă ce pare verde opac atunci când reflectă lumina și roșie atunci când este iluminată din spate.

O sculptură modernă inspirată de paharul antic

După ce sticla obținută inițial a fost prezentată la evenimentul LightFest, cercetătorii au apelat la artistul sticlar Elliot Walker pentru a crea o sculptură contemporană folosind rețeta dezvoltată de Hollands.

Walker a câștigat sezonul al doilea al emisiunii Netflix „Blown Away”, un concurs dedicat artei sticlei. Sculptura sa se inspiră atât din povestea reprezentată pe paharul original, cât și din forma celebrei sculpturi antice Farnese Atlas.

Artistul a explicat că designul trebuia să includă un element realizat din sticlă suflată, pentru a demonstra cât mai clar efectul de schimbare a culorii.

Noua lucrare urmează să fie dezvăluită la Millennium Gallery din Sheffield, în cadrul Festivalului Minții (Festival of the Mind) organizat de universitate, care se va desfășura între 6 și 15 noiembrie 2026.

Universitatea anunță că, ulterior, sculptura va fi expusă permanent la Turner Museum of Glass, muzeul său dedicat artei și istoriei sticlei.

Ce ar putea însemna cercetarea dincolo de artă

Sticla reprodusă are un potențial decorativ evident, însă cercetarea are și o relevanță științifică mai largă.

Potrivit Universității din Sheffield, proiectul face parte dintr-un program de cercetare dedicat materialelor care utilizează lumina în aplicații din domenii precum energia solară, tehnologiile cuantice și diagnosticarea medicală.

Cunoștințele obținute ar putea contribui și la dezvoltarea unor tipuri avansate de sticlă utilizate pentru imobilizarea deșeurilor radioactive.

Paharul lui Licurg original se află în continuare la British Museum. Fișa sa din colecția muzeului descrie obiectul drept un pahar roman din secolul al IV-lea, decorat cu scene inspirate din povestea lui Licurg, regele mitic al Traciei.

În mitul reprezentat pe pahar, Licurg îl atacă pe Dionysos și pe adepții acestuia. Ambrosia, una dintre însoțitoarele zeului, este transformată într-o viță-de-vie care se încolăcește în jurul regelui și îl prinde în capcană.

Vasul antic îmbină această decorațiune elaborată cu un efect optic care continuă să stârnească interesul oamenilor de știință. Reproducând sticla ce își schimbă culoarea, echipa din Sheffield i-a adus pe cercetători mai aproape de înțelegerea modului în care o tehnică folosită de meșterii romani poate fi reprodusă cu materiale moderne și cu ajutorul cunoștințelor științifice actuale.