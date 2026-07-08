Un reactor nuclear se învârte pe orbită în jurul Pământului. Tocmai a fost lansat de compania lui Elon Musk

2 minute de citit Publicat la 09:08 08 Iul 2026 Modificat la 09:16 08 Iul 2026

Satelitul BOHR testează pe orbită un reactor nuclear cu tritiu. A fost lansat cu o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX. Sursă foto: SpaceX via X

Primul satelit comercial cu energie nucleară din lume a ajuns pe orbită la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9, lansată luni, anunță Space.com.

Satelitul BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability), construit de compania City Labs, cu sediul în Florida, a fost lansat în cadrul misiunii Transporter-17 a SpaceX de la Baza Vandenberg din California.

Misiunea a dus în spațiu 81 de încărcături utile, inclusiv satelitul BOHR.

BOHR este un proiect care testează în premieră în cosmos sursa energetică "NanoTritium" dezvoltată de City Labs.

City Labs' BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability) is the world’s first commercial nuclear-powered CubeSat, launched aboard a SpaceX mission on July 7, 2026. Utilizing NanoTritium™ betavoltaics, the 1U satellite provides continuous, independent power for over 20 years,… pic.twitter.com/0P1Du7fut4 — Mission Status?? (@ARealRocketMan) July 7, 2026

La fel cum generatoarele termoelectrice cu radioizotopi ale sondelor Voyager - lansate de NASA acum aproape 50 de ani - produc energie din căldura emisă de miezurile lor de plutoniu, dispozitivul NanoTritium de la City Lab valorifică particulele beta emise de dezintegrarea radioactivă a tritiului.

Acestea pot fi convertite direct în electricitate folosind un semiconductor.

"Acesta este un pas istoric pentru energia nucleară comercială în spațiu", a declarat Peter Cabauy, CEO al City Labs, într-un comunicat.

Ce rol are energia nucleară în spațiul cosmic

BOHR a fost conceput ca misiune de pionierat pentru a testa fezabilitatea noii tehnologii a City Labs.

Aceasta este menită să furnizeze energie navelor spațiale fără a depinde de panourile solare.

Tehnologia City Labs ar putea ajuta la proiectarea de noi vehicule cosmice, capabile să exploreze locuri pe care navele spațiale actuale nu le pot examina pentru perioade lungi de timp, cum ar fi regiunile permanent întunecate de la cei doi poli ai Lunii.

În mod special, Polul sud al Lunii este luat în calcul ca destinație pentru misiunile de aselenizare Artemis ale NASA.

Abundența de gheață de acolo și potențialul său extractiv recomandă zona pentru un avanpost pe termen lung.

NASA finanțează activ dezvoltarea tehnologiei reactoarelor nucleare spațiale pentru a sprijini acest obiectiv.

"BOHR este primul răspuns comercial la această provocare", a semnalat City Labs.

Deși sursa de energie NanoTritium nu poate produce suficientă energie pentru a alimenta o bază lunară, compania și-a propus să dezvolte proiectul pentru a face posibil acest obiectiv.

Un reactor nuclear cosmic, dar cu nivel redus de radiații

Un beneficiu al utilizării tritiului ca bază pentru un sistem de alimentare nucleară este nivelul scăzut de radiații pe care îl emite.

"Sistemele energetice pe bază de tritiu de la City Labs sunt proiectate pentru manipulare, transport și integrare în siguranță în mediile standard de lansare comercială", a precizat compania.

Dezvoltarea proiectului BOHR a fost finanțată în cadrul unui contract al Departamentului Apărării din SUA.

Este, de asemenea, prima misiune cu energie nucleară care a primit undă verde din partea Administrației Federale a Aviației americane, în temeiul unui memorandum emis în timpul primei administrații Trump.

City Labs speră că succesul misiunii BOHR va face posibil ca mai multe vehicule spațiale cu energie nucleară să sprijine apărarea națională a SUA, dar și misiunile private.

"BOHR demonstrează că sistemele de energie nucleară sigure, compacte și supuse reglementărilor sunt pregătite pentru utilizare comercială", a conchis CEO-ul City Labs.