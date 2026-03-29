Zimbrii aduși în România au produs un miracol în Munții Țarcu. Acum și presa internațională scrie despre ei

În România, primele exemplare au fost eliberate în Munții Țarcu în 2014. Foto: Getty Images

Reintroducerea zimbrilor în vestul României produce efecte care îi surprind chiar și pe specialiști. În Munții Țarcu, acolo unde animalele au fost eliberate în urmă cu un deceniu, vegetația a crescut cu aproximativ 30%, atât ca volum, cât și ca diversitate, scrie Ecoticias.

Zonele care înainte deveneau uniforme sau erau invadate de pădure s-au transformat într-un mozaic de pajiști, arbuști și plante variate. Practic, pe același teren există acum mai multe tipuri de habitate, ceea ce favorizează apariția unor specii diverse de insecte, păsări și animale mici.

Zimbrul european, cel mai mare mamifer terestru de pe continent, dispăruse din sălbăticie la începutul secolului trecut. Specia a supraviețuit doar în captivitate, iar revenirea sa în natură a fost posibilă datorită unor programe de reproducere și conservare. În România, primele exemplare au fost eliberate în Munții Țarcu în 2014, într-unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din Europa.

Biomasa vegetală a crescut cu circa 30%

Explicația pentru schimbările observate ține de comportamentul acestor animale. Zimbrii pasc, calcă vegetația, se rostogolesc în pământ și transportă semințe în blană sau prin dejecții. Toate aceste acțiuni „rup” uniformitatea solului și creează spații unde pot apărea plante noi.

Cercetările arată că, în zonele unde turmele s-au stabilit, biomasa vegetală a crescut cu circa 30%. În plus, solul reține mai mult carbon, ceea ce contribuie indirect la reducerea efectelor schimbărilor climatice.

Totuși, revenirea zimbrilor nu este lipsită de provocări. Localnicii care trăiesc din agricultură și creșterea animalelor se tem de pagube, precum distrugerea gardurilor sau afectarea fânețelor. Pentru a reduce conflictele, organizațiile implicate în proiect au introdus sisteme de monitorizare, sprijin pentru fermieri și despăgubiri în caz de daune.

Peste 200 de zimbri trăiesc liber în Munții Țarcu

Pe de altă parte, prezența zimbrilor a atras turiști, iar unele comunități au început să câștige din turismul de natură, oferind ghidaje și cazare.

În prezent, peste 200 de zimbri trăiesc liber în Munții Țarcu, iar la nivel național numărul lor depășește 350. Specialiștii urmăresc evoluția acestora pentru a înțelege mai bine impactul asupra ecosistemelor.