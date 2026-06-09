NASA a anunţat echipajul misiunii Artemis 3. Şeful Agenţiei: "Mi se pare începutul primei Flote Stelare a Pământului"

2 minute de citit Publicat la 20:02 09 Iun 2026 Modificat la 20:08 09 Iun 2026

NASA a anunţat echipajul misiunii Artemis 3. Sursa foto: captură transmisiune NASA / Facebook

NASA a anunţat, marţi, echipajul navei Artemis 3, la Centrul Spațial Johnson din Texas. Cei patru membri ai misiunii programate pentru anul 2027 sunt: Andre Douglas, specialist în misiune, Frank Rubio, specialist în misiune, Luca Parmitano, pilot şi Randy Bresnik, comandant, notează BBC.

Şeful NASA, Jared Isaacman, a spus că echipajul Artemis 3 va fi lansat pe orbita inferioară pentru a testa nava spațială Orion.

„Se vor întâlni și vor andoca cu modulul de aselenizare Blue Origin, apoi din nou cu modulul de aselenizare SpaceX”, spune Isaacman.

„Acesta pare a fi începutul viitorului pe care ni-l imaginăm în copilărie. Mie mi se pare chiar începutul primei Flote Stelare a Pământului.”

Publicul va putea urmări, spune el, toate „etapele cheie”, în timp ce își testează rachetele reutilizabile, adună date și implementează îmbunătățiri, „nu mai devreme de anul viitor pe vremea asta”.

Cine sunt astronauţii misiunii Artemis 3

Bob Heintz va fi membru de rezervă al echipajului. Este un pilot de testare care a petrecut 170 de zile în spațiu și poate prelua orice rol necesar în cadrul misiunii.

Andre Douglas va fi unul dintre cei doi specialiști ai misiunii.

Frank Rubio va fi al doilea specialist al misiunii.

Luca Parmitano, de la Agenția Spațială Italiană, va fi pilotul navei Artemis III. El a petrecut peste 300 de zile în spațiu.

Randy Bresnik, un astronaut NASA, va fi comandantul misiunii.

Ce a spus directorul operațiunilor de zbor NASA

Norman D. Knight, directorul operațiunilor de zbor al NASA, a făcut declaraţii după ce echipajul Artemis III tocmai a fost anunțat.

„Sunt încântat să vă urez bun venit ca următor echipaj în călătoria Artemis pentru a se întoarce cu succes pe Lună”, spune el.

„Această misiune va fi una dintre cele mai complexe pe care NASA le-a întreprins și contăm pe curajul și dăruirea voastră în îndeplinirea acestui rol esențial.”

Knight le mulțumește, de asemenea, familiilor membrilor echipajului care „ne permit să îndeplinim aceste obiective ambițioase pentru țara și umanitatea noastră”.

Mesaje transmise familiei

Specialistul misiunii Andre Douglas este primul dintre astronauți care a vorbit.

„Inima mea este atât de caldă, este atât de plină”, spune el. Continuă mulțumindu-le părinților și soției sale, Rachel.

„Mamă, îți mulțumesc foarte mult că ai crezut în mine”, spune el înainte de a-i lăuda etica muncii tatălui său.

Pentru soția sa, el spune: „Mă bucur atât de mult că ești în această călătorie alături de noi.”

Frank Rubio, recent numit specialist în misiunea Artemis III, își mulțumește, de asemenea, soției, copiilor, prietenilor, familiei și comunității NASA.

„Voi sunteți cei care fac acest lucru posibil, așa că vă mulțumesc.”

Pilotul misiunii Luca Parmitano, un astronaut italian de la Agenția Spațială Europeană, preia microfonul. El stă în spate, cerându-și scuze în cazul în care devine emoționat în timp ce vorbește.

„Sunt onorat de rolul care mi-a fost încredințat”, spune el. „Sunt, de asemenea, foarte onorat de sarcina care ne așteaptă.”

El laudă educația sa italiană și oportunitățile pe care le-a primit de la forțele aeriene italiene, agenția spațială și Agenția Spațială Europeană, care l-au ajutat să atingă această etapă importantă.

Misiunea Artemis 3 ar urma să aibă loc la sfârşitul anului 2027

Misiunea Artemis 3 ar urma să aibă loc la sfârşitul anului 2027. O ţintă pentru Artemis 3, stabilită la sfârşitul anului 2027, plasează ambele companii HLS într-un calendar şi mai strâns pentru a-şi pregăti navele spaţiale pentru o misiune cu echipaj uman pe suprafaţa lunară în 2028.

Andocarea cu Orion este doar una dintre numeroasele etape pe care modulele de aselenizare trebuie să le îndeplinească înainte ca NASA să certifice oricare dintre modulele de aselenizare pentru a transporta astronauţi.