Misiunea Artemis 3 ar urma să aibă loc la sfârşitul anului 2027. Șeful NASA: „Avem un plan realizabil acum, înapoi pe Lună”

5 minute de citit Publicat la 17:16 02 Mai 2026 Modificat la 17:16 02 Mai 2026

Misiunile Artemis 4 şi Artemis 5 ar urma să aibă loc în 2028. Sursa foto: Getty

După ce a fost anunţată pentru jumătatea anului 2027, misiunea Artemis 3 a NASA a fost împinsă spre sfârşitul acestui an, conform declaraţiilor făcute de administratorul NASA Jared Isaacman, transmite Space.com, citat de Agerpres.

Isaacman a depus mărturie în faţa Comisiei pentru Alocări Financiare a Camerei Reprezentanţilor, luni (27 aprilie), răspunzând la întrebările parlamentarilor cu privire la solicitarea bugetară a Casei Albe pentru 2027 pentru NASA, care alocă 2,8 miliarde de dolari pentru contractele Sistemului de Asolizare Umană Artemis (Artemis Human Landing System - HLS) cu privire la modulele de aselenizare ale programului.

NASA a încheiat un parteneriat cu SpaceX şi Blue Origin pentru a proiecta şi fabrica aceste module de aselenizare pentru a transporta astronauţi pe suprafaţa lunară, lucru pe care speră să îl facă pentru prima dată în misiunile Artemis 4 şi Artemis 5 în 2028.

În timpul audierii de luni, congresmanul Hal Rogers (republican din Kentucky), preşedinte emerit al comisiei, l-a întrebat pe Isaacman despre şansele ca misiunea Artemis 3 să rămână în termen, având în vedere suma de bani alocată pentru modulele de aselenizare ale misiunii.

"Am primit răspunsuri de la ambii furnizori", a spus Isaacman, "pentru a ne satisface nevoile pentru o întâlnire, andocare şi testare a interoperabilităţii ambelor module de aselenizare la sfârşitul anului 2027, înainte de o tentativă de aselenizare în 2028".

Aceasta este o schimbare faţă de declaraţiile lui Isaacman din timpul prezentării sale privind strategia Artemis din 27 februarie, în timpul căreia a spus: "Artemis 3 va avea oportunitatea sa, dacă putem, până la mijlocul anului 2027, ceea ce ne pregăteşte pentru o oportunitate la începutul anului 2028 şi respectiv la sfârşitul anului 2028 (pentru Artemis 4 şi 5)".

O ţintă pentru Artemis 3, stabilită la sfârşitul anului 2027, plasează ambele companii HLS într-un calendar şi mai strâns pentru a-şi pregăti navele spaţiale pentru o misiune cu echipaj uman pe suprafaţa lunară în 2028. Andocarea cu Orion este doar una dintre numeroasele etape pe care modulele de aselenizare trebuie să le îndeplinească înainte ca NASA să certifice oricare dintre modulele de aselenizare pentru a transporta astronauţi.

Atât Starship, cât şi Blue Moon funcţionează cu propulsor răcit criogenic, care, fără o refrigerare adecvată, se evaporă în timp sub formă de gaz evacuat, iar NASA îşi propune ca misiunile Artemis să dureze mult mai mult decât puţinele zile petrecute pe suprafaţa selenară în timpul erei Apollo.

În plus, pentru a face călătoria către suprafaţa Lunii, apoi înapoi pe orbita selenară pentru a transporta echipajele înapoi pe Orion, ambele module de aselenizare vor necesita lansări multiple de realimentare pentru a-şi umple rezervoarele în timp ce se află încă pe orbita Pământului. Iar transferul criogenic de combustibil între vehicule este o altă capacitate pe care nicio navă nu a testat-o vreodată în spaţiu.

SpaceX are obiective pentru Starship dincolo de Artemis şi nu proiectează vehiculul doar pentru Lună

NASA doreşte, de asemenea, ca SpaceX şi Blue Origin să demonstreze pe deplin aselenizări cu succes pe Lună fără echipaj uman şi lansările înapoi pe orbita selenară, înainte de a încredinţa vieţile astronauţilor de la bordul modulelor de aselenizare.

În prezent, ambele companii se află încă în stadiile incipiente şi intermediare ale testării proiectelor lor de modulare. Compania SpaceX se apropie de prima lansare a prototipului său Starship Versiunea 3 (V3), care va fi al 12-lea zbor de testare total al masivului vehicul. Nava spaţială, mai înaltă şi mai puternică, este dotată cu noul design al motorului Raptor 3 de la SpaceX şi se aşteaptă să aducă îmbunătăţiri faţă de o serie de succese şi eşecuri ale testelor de lansare de anul trecut.

SpaceX are însă obiective pentru Starship dincolo de Artemis şi nu proiectează vehiculul doar pentru Lună. CEO-ul Elon Musk este un susţinător deschis al tranziţiei umanităţii într-o specie multiplanetă şi a promovat de mult timp Starship ca fiind răspunsul. Nava spaţială, susţinută de propulsorul Super Heavy cu 33 de motoare al SpaceX, este proiectată pentru a fi complet reutilizabilă şi reprezintă piatra de temelie a planurilor companiei de colonizare a planetei Marte.

Pe de altă parte, Blue Origin adoptă abordarea sa rezervată obişnuită în comparaţie cu implementările iterative de design ale SpaceX. Vehiculul Blue Moon Mark-1 (Mk1) al Blue Origin nu a fost încă lansat în spaţiu, dar a finalizat recent testele în camera de vid la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston.

Acum, vehiculul este din nou la Rocket Park al Blue Origin, instalaţia din Cape Canaveral pentru lucrări finale înainte de o lansare de test la sfârşitul acestui an. Blue Origin tocmai a întâmpinat un obstacol în calea lansării - o anomalie întâlnită de racheta sa New Glenn în timpul celei mai recente lansări. New Glenn va lansa misiunea de debut a lui Mk1 şi nu este clar când va fi autorizată racheta să zboare din nou.

Un alt element critic care lipseşte de pe lista comună a celor două module de aselenizare este sistemul de susţinere a vieţii. Construcţia actuală a niciuneia dintre companii nu este concepută pentru a susţine astronauţii la bord.

Până acum, Starship a fost lansată transportând o mică suită de sarcini utile şi deocamdată interiorul său nu un interior prietenos pentru astronauţi. Iar Blue Moon Mk1 este o variantă cargo a modulului de aselenizare care va susţine ulterior un echipaj.

Artemis 2 a încântat lumea la începutul lunii aprilie, când echipajul său, format din patru astronauţi, a efectuat o misiune de 10 zile în jurul Lunii şi înapoi pe Pământ. A fost primul zbor spaţial uman din cadrul programului Artemis al agenţiei şi prima misiune selenară cu echipaj uman în mai mult de o jumătate de secol.

Pentru a spori entuziasmul, în săptămânile premergătoare misiunii, administratorul NASA, Jared Isaacman, a anunţat o restructurare dramatică a programului Artemis. El a evidenţiat o serie de obiective ale misiunii şi planuri ambiţioase de infrastructură pentru a stabili o bază umană permanentă pe suprafaţa Lunii în următorul deceniu.

O parte a acestei viziuni include creşterea frecvenţei lansărilor rachetei Space Launch System (SLS) cu scopul de a scurta decalajul dintre misiuni de la câţiva ani la aproximativ 10 luni. Între emisiunile Artemis 1 şi Artemis 2 a existat un decalaj de 3,5 ani. Artemis 3 a trecut, de asemenea, printr-o modificare completă a obiectivelor, de la prima misiune de aselenizare a programului Artemis la o întâlnire pe orbita Pământului şi o demonstraţie de andocare între Orion şi modulele de aselenizare selenare dezvoltate privat în cadrul programului.

Acum, se pare că acele module de aselenizare ar putea avea dificultăţi în a atinge obiectivul privind frecvenţa unei lansări la 10 luni stabilită de NASA.

Isaacman şi astronauţii Artemis 2 au apărut alături de preşedintele Donald Trump pentru o conferinţă de presă în Biroul Oval, miercuri (29 aprilie). "Avem o şansă", a spus Trump, răspunzând unui reporter care l-a întrebat dacă crede că o misiune de aselenizare cu echipaj uman va avea loc în timpul mandatului său actual, care se va încheia oficial în ianuarie 2029. Apoi preşedintele s-a uitat spre Isaacman pentru confirmare.

"Da, domnule preşedinte. Avem un plan realizabil acum, înapoi pe Lună, şi suntem din nou în domeniul lansării frecvente de rachete selenare", a spus Isaacman. "Tocmai am trimis Artemis 2 în jurul Lunii. Vom lansa Artemis 3 în 2027. Vom proteja două oportunităţi în 2028 pentru a readuce astronauţii pe suprafaţa Lunii", a adăugat şeful NASA.