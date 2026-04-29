Șeful NASA, Jared Isaacman, spune că luptă pentru Pluto: „Sunt ferm în tabăra «să facem din nou Pluto o planetă»”

Șeful NASA și miliardarul din industria spațială, Jared Isaacman, susține că ar vrea ca Pluto să fie din nou considerată planetă. El spune că instituția lucrează deja la documente pentru a relua discuția în comunitatea științifică.

Isaacman a depus marți, 28 aprilie, mărturie în fața Comisiei pentru alocări bugetare a Senatului SUA cu privire la cererea de buget a NASA pentru 2027 prezentată de Casa Albă. La finalul audierii, senatorul republican Jerry Moran l-a întrebat pe șeful NASA ce părere are despre Pluto.

„Domnule senator, sunt cu totul de acord cu ideea de a face din Pluto o planetă din nou”, a răspuns Isaacman, scrie Space.com.

El a adăugat că se lucrează la o poziție oficială care ar putea fi susținută în fața comunității științifice, inclusiv pentru a readuce în atenție contribuția lui Clyde Tombaugh, astronomul care a descoperit Pluto.

„Și aș spune că lucrăm chiar acum la niște documente privind, cred, o poziție pe care am dori să o promovăm în rândul comunității științifice pentru a relua această discuție și a ne asigura că Clyde Tombaugh primește recunoașterea pe care a primit-o odată și pe care merită pe bună dreptate să o primească din nou”, a adăugat șeful NASA.

Reclasificarea lui Pluto nu este un caz unic în istoria astronomiei. De exemplu, Ceres a fost considerată inițial o planetă după descoperirea sa în 1801, însă statutul ei a fost pus sub semnul întrebării la scurt timp, după ce a fost descoperit un alt obiect similar, Pallas.

Ceres a fost definită oficial ca planetă pitică abia în 2006.

Tot în acel an, Pluto a fost reclasificată drept „planetă pitică” de către Uniunea Astronomică Internațională, o decizie care a stârnit numeroase controverse și care continuă să fie contestată și astăzi.

Unii spun însă că decizia nu a fost aplicată corect.

Potrivit regulilor stabilite atunci, o planetă trebuie să orbiteze în jurul Soarelui, să aibă o formă aproape sferică și să „curețe” orbita de alte obiecte. Pluto nu îndeplinește această ultimă condiție, deoarece se află într-o zonă plină de alte corpuri cerești.

Criticii spun însă că și alte planete, cum ar fi Pământul sau Jupiter, împart spațiul cu asteroizi, ceea ce ridică semne de întrebare asupra criteriilor folosite.

De asemenea, și fostul administrator al NASA, Jim Bridenstine, a explicat în 2019 de ce Pluto nu se încadrează în criteriile oficiale:

„Unii oameni au susținut că, pentru a fi o planetă, trebuie să-ți eliberezi orbita în jurul Soarelui. Ceea ce știm acum este că, dacă aceasta este definiția pe care o vom folosi, ai putea submina cu adevărat toate planetele. Ele sunt toate planete pitice pentru că nu există nicio planetă care să-și curețe complet orbita”, a spus Jim Bridenstine.