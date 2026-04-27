NASA trimite pe Lună patru drone MoonFall. Programul Artemis va fi schimbat

Luna, luminată din spate de Soare în timpul unei eclipse solare, este fotografiată de nava spațială Orion a NASA pe 6 aprilie 2026, în timpul misiunii Artemis II. Foto: NASA

Şeful NASA, Jared Isaacman, a solicitat luna trecută o revizuire amplă a Programului Artemis al NASA de amplasare a unei baze permanente pe Lună, iar unul dintre anunţurile sale a fost legat de o serie rapidă de misiuni robotice pentru a cerceta, a efectua experimente şi a pregăti operaţiuni la suprafaţă înainte de prima misiune de aselenizare din cadrul programului, ce a fost anunţată pentru anul 2028, transmite Space.com, citat de Agerpres.



Ca parte a evenimentului "Ignition" al NASA din 24 martie, Isaacman a cerut eliminarea obstacolelor inutile care împiedică progresul, a spus că agenţia va "dezlănţui forţa de muncă şi puterea industrială a naţiunii noastre" pentru a construi o bază selenară.



Un aspect al transformării programului Artemis este utilizarea dronelor hopper în cadrul a ceea ce se numeşte proiectul MoonFall.



MoonFall implică lansarea a patru "drone" încărcate cu camere şi senzori deasupra unui amplasament de la polul sud selenar, care încă nu a fost selectat. "Scopul nostru este ca fiecare dronă să poată acoperi o rază de acţiune de aproximativ 50 de kilometri (...) şi să finalizăm acest lucru până la sfârşitul anului 2028", a spus Ray Baker, şeful proiectului MoonFall de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA din Pasadena, California.



Aceste drone sunt propulsate de acelaşi know-how care a permis elicopterului marţian Ingenuity să efectueze 72 de zboruri în timpul misiunii roverului Perseverance, care îşi continuă în prezent activitatea în craterul Jezero al Planetei Roşii.



"Putem sta pe umerii lor", a spus Baker. "Vom combina succesul nostru acumulat de la Ingenuity, toate acele cunoştinţe, toate acele abilităţi şi succese şi le vom combina cu o capacitate industrială. Vom realiza acest lucru", a spus el.



Baker a spus că cele patru drone vor transporta fiecare câte 10 camere şi echipamente ştiinţifice, deci 40 în total vor fi trimise peste peisajul selenar stâncos şi accidentat. Imaginile produse de drone vor fi îmbinate pentru a forma o vedere fără precedent a peisajului selenar, a spus el, ideală pentru trasarea viitoarelor locuri de aterizare pentru echipajele Artemis, precum şi pentru plantarea hardware-ului bazei lunare.



Un lucru diferit faţă de trecut, dar care evoluează rapid, este faptul că se bazează pe o industrie spaţială nouă şi emergentă. "Au o mulţime de capacităţi şi este ceva pe care ne vom baza puternic şi pe care îl vom valorifica, împreună cu capacităţile noastre la JPL", a spus Baker.



Elicopterul marţian Ingenuity a fost echipat cu electronice comerciale standard, multe dintre ele tipice telefoanelor mobile. Dar avea şi inteligenţa încorporată pentru a detecta şi evita pericolele în timp ce trecea de la o suprafaţă de pe Marte la alta.



În mod similar, pentru dronele MoonFall, atunci când se apropie de locurile lor de aselenizare, fiecare va evalua ce poate vedea şi va aseleniza în cea mai sigură zonă locală.



Lucrurile se mişcă rapid pentru MoonFall. "Aşteptăm cu nerăbdare să ne selectăm partenerii din industrie şi să finalizăm acest lucru. Va fi o experienţă cu adevărat interesantă", a spus Baker. "Sperăm să-i avem selectaţi pe partenerii noştri principali până în iunie anul acesta".



Privind în perspectivă, prototipul dronelor MoonFall este deja în lucru.



"Avem etape de dezvoltare la sfârşitul acestui an, care includ teste de transport captiv al hardware-ului proiectului pentru a verifica senzorii de navigaţie şi control", a spus Baker. Integrarea şi testarea dronelor sunt programate pentru sfârşitul verii anului 2027, a spus el, transportul dronelor MoonFall la locul de lansare urmând să aibă loc în 2028.



"Va fi un proces rapid. Credem că putem face acest lucru", a mai susţinut Baker.



Nu este clar cât va costa proiectul MoonFall. "NASA încă lucrează la detalii privind costurile şi bugetul, aşa că nu putem oferi aceste detalii încă. Dar suntem încrezători că, în parteneriat cu industria, JPL are abilităţile şi tehnologia necesare pentru a livra la timp", a spus Baker.



Lansarea dronelor în cursul coborârii spre suprafaţa selenară este extrem de avantajoasă, deoarece se evită costul suplimentar şi riscurile suplimentare ale unui sistem de aselenizare cu propulsie, conform lui Baker.



"În plus, misiunea va valorifica capacităţile industriei pentru etapa de transfer şi frânare, precum şi pentru sistemele mecanice şi de propulsie ale dronelor", a adăugat Baker. "Ca atare, această misiune se încadrează bine în obiectivele administratorului (NASA) de a reduce costurile" a mai susţinut el.