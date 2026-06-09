Ouă albe sau ouă maro? Diferențele reale, explicate după decizia controversată a unui mare lanț de supermarketuri

Carton cu zece ouă de găină, albe și maro. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Decizia retailerului britanic Sainsbury's de a renunța la comercializarea ouălor maro și de a vinde exclusiv ouă albe a stârnit numeroase dezbateri în Marea Britanie. Mulți consumatori s-au întrebat dacă există diferențe nutriționale între cele două tipuri de ouă și dacă schimbarea ar trebui să le influențeze alegerile la cumpărături, potrivit The Mirror.

Potrivit companiei, principalul motiv al acestei decizii este impactul mai redus asupra mediului. Cercetările realizate de retailer arată că ouăle albe au o amprentă de carbon cu aproximativ 12,7% mai mică decât ouăle maro. Explicația este simplă: găinile care produc ouă albe au nevoie de mai puțină hrană pentru a depune aceeași cantitate de ouă, ceea ce reduce consumul de resurse pe întregul lanț de producție.

Hrana păsărilor reprezintă între 50% și 60% din impactul asupra mediului asociat creșterii găinilor pentru ouă. În Marea Britanie se consumă anual aproximativ 14,5 miliarde de ouă, iar producția acestora generează circa 4,35 milioane de tone de dioxid de carbon. Dacă întreaga industrie ar reuși să reducă emisiile cu același procent de 12,7%, s-ar putea economisi peste 550.000 de tone de CO₂ pe an.

Există diferențe de calitate?

Deși mulți consumatori consideră că ouăle maro sunt mai sănătoase sau de o calitate superioară, specialiștii spun că această percepție este, în mare parte, un mit.

Culoarea cojii este determinată în principal de rasa găinii. În general, găinile cu penaj alb depun ouă albe, iar cele cu penaj maro depun ouă maro. Din punct de vedere nutrițional, însă, nu există diferențe semnificative între cele două tipuri de ouă.

Nici culoarea gălbenușului nu reprezintă un indicator sigur al calității. Influencerul britanic Sunna Van Kampen, cunoscut pe rețelele sociale pentru conținutul său despre sănătate și nutriție, a explicat că nuanța intensă de portocaliu a gălbenușului este influențată de alimentația găinilor.

„Motivul pentru care gălbenușurile sunt atât de închise la culoare și portocalii este că găinile sunt hrănite cu ingrediente precum gălbenele și paprika”, a afirmat acesta într-un videoclip devenit viral.

Afirmația este susținută și de cercetări științifice publicate în 2024, care au arătat că adăugarea de paprika în hrana găinilor intensifică culoarea gălbenușului. Pigmenții responsabili pentru această nuanță sunt carotenoizii, compuși care se regăsesc în mod natural în porumb, ardei, gălbenele și morcovi.

La ce ar trebui să fie atenți consumatorii

Experții recomandă ca atenția să fie îndreptată mai degrabă către sistemul de creștere a găinilor decât către culoarea cojii sau a gălbenușului. În Uniunea Europeană, inclusiv în România, codul imprimat pe coaja oului oferă informații importante despre condițiile în care au fost crescute păsările.

Astfel, cifra „0” indică ouă provenite din agricultură ecologică, „1” desemnează ouă de la găini crescute în aer liber, „2” ouă de la găini crescute la sol, iar „3” ouă provenite de la găini crescute în cuști.

Concluzia specialiștilor este că nici culoarea cojii, nici cea a gălbenușului nu oferă informații relevante despre valoarea nutritivă a oului sau despre starea de sănătate a găinii. În schimb, alegerea tipului de producție și a standardelor de creștere rămâne cel mai important criteriu pentru consumatori.

În cazul retailerilor mari, trecerea la ouă albe poate aduce atât economii de costuri, cât și beneficii de mediu, fără a afecta calitatea produsului oferit clienților.