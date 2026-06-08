"Pata rece" din Atlantic arată că slăbirea curenților oceanici AMOC se apropie de punctul critic. "Probabil, la mijlocul acestui secol"

3 minute de citit Publicat la 23:44 08 Iun 2026 Modificat la 23:44 08 Iun 2026

Oceanul Atlantic la nord de Cuba. Imagine din satelit. Foto: Getty Images

O regiune a Oceanului Atlantic, situată la sud de Groenlanda și Islanda, s-a răcit treptat, în timp ce restul lumii devine tot mai cald, semnalează publicația phys.org.

Această zonă enigmatică este adesea denumită "pata rece" (cold blob, în limba engleză), iar oamenii de știință încearcă de ani de zile să înțeleagă mecanismele care stau la baza răcirii sale.

Unele studii au atribuit fenomenul unei pierderi sporite de căldură la suprafața oceanului.

Alte cercetări au sugerat diminuarea unui sistem de curenți oceanici, care ar transporta mai puțină căldură către această regiune.

Un nou studiu publicat în revista Geophysical Research Letters oferă argumente suplimentare în favoarea celei de-a doua ipoteze.

Studiul se bazează pe observații meteorologice directe, nu doar pe modele climatice.

AMOC sau Circulația Meridională din Atlantic

Circulația Meridională din Atlantic (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) este un sistem de curenți oceanici care funcționează ca o "bandă transportoare" planetară, deplasând apa caldă de la suprafață din regiunile tropicale către nord și transportând spre sud apa rece și densă din adâncuri.

Acest sistem de circulație oceanică joacă un rol esențial în reglarea climei Terrei și în redistribuirea căldurii la nivel global.

Numeroase studii anterioare au asociat "pata rece" din Atlantic cu AMOC.

Mai clar, slăbirea acestui sistem de curenți oceanici ar putea reduce aportul de apă caldă către regiune.

Autorii noului studiu spun, la rândul lor, că această explicație este logică, deoarece zona "petei reci" este tocmai regiunea în care AMOC livrează căldură și o transferă către atmosferă.

Ei menționează, de asemenea, că alte cercetări au utilizat citirile referitoare la schimbarea salinității apei de la suprafața oceanului și date paleoclimatice indirecte.

Pe aceste considerente, oamenii de știință au conchis că AMOC se află într-un proces de încetinire încă din perioada preindustrială.

Odată trecut punctul critic, AMOC ar urma să se oprească complet

"O slăbire suplimentară a AMOC ar putea avea repercusiuni majore asupra climei viitoare pentru milenii întregi.

Se știe că acest sistem are un punct critic, dincolo de care este probabil să se oprească complet", scriu autorii cercetării.

Cu toate acestea, există oameni de știință ce consideră că "pata rece" este cauzată în principal de pierderile de căldură de la suprafață și de efectele atmosferice.

Până în prezent, modelele climatice și datele indirecte nu au condus la un consens.

"Pata rece" nu este doar o problemă la suprafață

Echipa de cercetare a decis să completeze rezultatele modelărilor climatice cu date observaționale, pentru a încerca să clarifice dezbaterea.

Oamenii de știință au utilizat rezultate bazate pe observații privind conținutul de căldură al oceanului și fluxurile de energie la suprafață, inclusiv măsurători realizate prin satelit și înregistrări ale temperaturii, pe care le-au combinat cu modele climatice.

De asemenea, ei au efectuat o analiză a bilanțului termic, cuantificând echilibrul dintre căldura care intră și cea care părăsește regiunea "petei reci".

Datele de reanaliză de înaltă calitate sunt disponibile începând din 1955.

Datele din satelit sunt disponibile din 1993. Aceste date au permis evaluarea schimbărilor petrecute pe parcursul mai multor decenii.

Cercetarea a indicat că răcirea observată în "pata rece" este un fenomen care implică straturile profunde ale oceanului și este determinată de modificări ale transportului oceanic de căldură, nu doar de schimbări ale temperaturii la suprafață.

Pierderile de căldură la suprafață au scăzut, de fapt, în această regiune, contrazicând ipoteza potrivit căreia o răcire mai intensă la suprafață ar fi responsabilă pentru fenomen.

"Pentru a explica o tendință de răcire în regiunea petei reci prin pierderi de căldură la suprafață, în condițiile în care AMOC rămâne stabil, aceste pierderi ar trebui să crească suficient de mult pentru a depăși aportul de căldură furnizat de AMOC. Datele ERA5 arată exact contrariul: pierderea de căldură la suprafață a scăzut în regiunea petei reci (semnificativ după 1993 și ușor după 1955).

Acest lucru este de așteptat atunci când AMOC transportă mai puțină căldură către regiune și, în consecință, o cantitate mai mică de căldură este eliberată în atmosferă", se spune în noul studiu.

Un punct critic care se apropie. Posibil să fie atins la mijlocul secolului

Potrivit multor modele climatice, o slăbire suplimentară a sistemului curenților AMOC ar putea avea efecte extinse asupra vremii, nivelului mării și ecosistemelor.

Cercetătorii îi îndeamnă pe factorii de decizie să ia în considerare strategii de gestionare a riscurilor pentru a reduce impactul pe care l-ar putea avea atingerea punctului critic al AMOC.

"Având în vedere existența bine documentată a unui punct critic al AMOC, precum și studiile recente care au identificat diverse 'semnale de avertizare timpurie' ale apropierii circulației oceanice de un astfel de prag, dovezile solide privind slăbirea AMOC reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru societate și pentru factorii de decizie politică.

Deși există încă incertitudini considerabile cu privire la cât de aproape se află Pământul de acest punct critic, simulările standard CMIP6 privind scenariile viitoare de încălzire globală sugerează că acest prag este depășit, într-o proporție semnificativă a modelelor analizate, în jurul mijlocului acestui secol", conchid cercetătorii.