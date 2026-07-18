„Texting thumb”, afecțiunea de care suferă tot mai mulți oameni. Ce spun medicii că poți face

„Texting thumb”, sau degetul mare de la mână, este un termen umbrelă pentru mai multe tipuri de durere legate de folosirea telefonului. sursa foto: Getty

Durerea la baza degetului mare, rigiditatea sau senzația de clic atunci când îl îndoi au un nume: „texting thumb”. E rezultatul orelor petrecute cu telefonul în mână și, netratat, poate evolua spre tunel carpian sau artroză. Medicii spun însă că soluția nu e să renunți la telefon, ci să înveți să îl ții altfel, scrie Euronews.

„Texting thumb”, sau degetul mare de la mână, este un termen umbrelă pentru mai multe tipuri de durere legate de folosirea telefonului: rigiditate, o durere pulsatilă în zona articulației, o senzație de clic atunci când îl îndoi. Netratată, această suprasolicitare repetitivă poate evolua spre sindrom de tunel carpian, artroză sau tenosinovită De Quervain.

„Mâinile noastre nu au fost concepute să folosească telefoane toată ziua”, a declarat Eugene Tsai, chirurg la Cedars-Sinai Orthopaedics and Sports Medicine. „Ca să putem folosi telefoanele, trebuie să fim buni cu mâinile noastre”.

Telefoanele de azi sunt mai mari și mai grele decât cele de dinaintea lor, iar felul în care le folosim s-a schimbat și el.

Avertismentele nu sunt noi – „BlackBerry thumb” era o plângere frecventă acum două decenii – dar volumul pur și simplu uriaș de timp petrecut pe ecran a făcut ca aceste afecțiuni de suprasolicitare să devină mult mai răspândite.

Schimbă-ți poziția

Blocarea încheieturilor și a coatelor în aceeași poziție ore în șir provoacă dureri la baza degetului mare și a încheieturii. Ținutul telefonului în poziție verticală perioade lungi solicită și celelalte degete.

„Dispozitivele mobile sunt aici ca să rămână. Așa că, în loc să spunem «nu ai voie pe dispozitiv», chiar trebuie să învățăm și să ne gândim la moduri în care să facem dispozitivele compatibile cu viața modernă”, precizează Maureen O'Shaughnessy, de la University of Kentucky HealthCare Hand Center.

Cea mai simplă soluție este limitarea timpului petrecut pe ecran sau pauzele scurte între sesiunile de scroll.

Dacă asta ți se pare nerealist, încearcă să schimbi mâna, să folosești degetul arătător în loc de cel mare sau să variezi felul în care ții dispozitivul.

Funcțiile de accesibilitate integrate pot fi și ele de ajutor. Dictarea (voice-to-text) reduce efortul de tastare, iar mărirea dimensiunii textului înseamnă că nu mai trebuie să ții telefonul atât de aproape de față.

Accesoriile de tip inel sau suport circular distribuie greutatea telefonului mai uniform în palmă și pot funcționa și ca stativ pentru vizionarea clipurilor.

Fă exerciții de întindere

Întinderile zilnice pot ușura durerea de mână după perioade lungi petrecute în fața ecranului. Flexează încheietura înclinând palma spre tine și apoi în direcția opusă, folosind cealaltă mână pentru o rezistență ușoară.

De ajutor sunt și cercurile mici făcute cu degetele mari și flexarea fiecărui deget în parte.

Pentru durerea de la baza degetului mare, pune mâna întinsă pe o suprafață și trage degetul mare departe de celelalte degete, menținând poziția aproximativ 30 de secunde.

Dacă durerea, amorțeala sau furnicăturile persistă în ciuda reducerii timpului pe ecran și a unor remedii precum ibuprofenul sau gheața, mergi la medic.

Folosirea constantă a telefonului poate agrava o artroză deja existentă la degetul mare, poate declanșa tenosinovita De Quervain sau poate provoca „trigger thumb” – o senzație dureroasă de agățare atunci când îndoi degetul mare, cauzată de un tendon inflamat.

O pauză scurtă, făcută în mod deliberat, ca să-ți ajustezi poziția, poate părea un lucru minor. În timp, însă, poate face o diferență reală.