Noul cuplu surpriză despre care scrie presa din SUA: Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzuți împreună, în Montreal

Katy Perry şi fostul logodnic, Orlando Bloom, au o fiică. Sursa foto: Getty Images

Cântăreaţa americană Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinşi la o cină în Montreal, a relatat publicaţia People. Totul se întâmplă la doar trei săptămâni după ce artista a confirmat într-un comunicat că s-a despărţit de actorul britanic Orlando Bloom. Katy Perry şi starul din "The Lord of the Rings" au format un cuplu timp de nouă ani, iar în 2019 ei s-au logodit.

Katy Perry şi Justin Trudeau, văzuţi la o cină în Montréal

În vârstă de 40 de ani, Katy Perry şi Justin Trudeau, în vârstă de 53 de ani, au ieşit împreună la restaurantul de cartier Le Violon, aflat în Montréal. Cina celor doi a fost luni, 28 iulie, după ce vineri, pe 4 iulie, vedeta a confirmat separarea de actorul britanic Orlando Bloom.

Potrivit jurnaliştilor de la People, Katy Perry şi fostul premier al Canadei s-au întâlnit cu chef-ul Danny Smiles în timpul mesei. Mai mult, cântăreaţa şi Justin Trudeau au mers în bucătărie după cină pentru a le mulțumi angajaților. În timpul cinei din Montréal, Katy Perry şi Justin Trudeau s-au bucurat de cocktailuri și mai multe preparate, printre care unul pe bază de homar, conform sursei citate.

Un reprezentant al artistei a fost contactat de jurnaliştii americani, însă, acesta nu a dorit să comenteze subiectul.

Katy Perry şi fostul logodnic, Orlando Bloom, au o fiică

Katy Perry a trăit alături de Orlando Bloom o poveste de dragoste care a durat aproape un deceniu. Ei s-au logodit de Valentine's Day în 2019 şi au o fiică împreună. Ea se numeşte Daisy Dove Bloom şi s-a născut în 2020.

Conform unor surse, Katy Perry şi Orlando Bloom s-au despărţit în luna iunie, însă, vestea a fost confirmată oficială la începutul lui iulie. Reprezentanții foştilor parteneri au confirmat că cei doi se concentrează acum pe creșterea copilului în comun.

La câteva zile după ce despărțirea lor a fost confirmată, artista americană şi starul din "Pirates of the Caribbean" au fost văzuți în vacanță pe un iaht, în largul Coastei Amalfi din Italia, alături de Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos, pe 6 iulie.