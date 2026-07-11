Un bunic italian a creat în România o grădină pentru nepoțeii lui, Zoe și Achille. Este unică în țară și a ajuns obiectiv turistic

Grădina obiectiv turistic din satul Banpotoc, comuna Hărău, județul Hunedoara. Sursa foto: I Giardini di Zoe via Facebook

Într-un sat din județul Hunedoara se află o grădină care pare desprinsă dintr-o poveste italiană. Nu a fost creată pentru faimă sau pentru a deveni o atracție turistică, ci din dragostea unui bunic pentru nepoții săi. „I Giardini di Zoe”, din satul Banpotoc, comuna Hărău, poartă numele nepoatei lui Giovanni Salvatelli, italianul care a transformat un teren obișnuit într-un loc spectaculos, construit cu răbdare, pasiune și multă imaginație.

Povestea grădinii începe cu dorința lui Giovanni de a crea ceva care să rămână peste timp pentru cei doi nepoți ai săi, Zoe și Achille.

Grădina a devenit astfel un simbol al legăturii dintre generații, iar fiecare element al său spune o poveste despre familie, natură și frumusețea lucrurilor construite cu suflet.

› Vezi galeria foto ‹

O grădină inspirată de Italia, dar construită cu plante românești

Deși numele și atmosfera trimit la peisajele italiene, grădina de la Banpotoc este adaptată locului în care a fost creată. Giovanni a ales plante care cresc în mod natural în România și a combinat elemente de design inspirate din grădinile italiene cu peisajul transilvănean.

Unul dintre locurile speciale din grădină este „Aleea lui Giovanni”, inspirată de o imagine pe care acesta a descoperit-o într-o carte – un concept numit „viale australiano”. Fascinat de acea alee, Giovanni a preluat ideea și a transformat-o într-o realitate la Banpotoc, folosind vegetație adaptată mediului românesc.

Rezultatul este un spațiu în care natura este ordonată cu migală, dar păstrează și senzația unui loc viu, în care fiecare copac și fiecare alee au fost gândite cu un scop.

Povestea lui Giovanni Salvatelli și a grădinii „I Giardini di Zoe” a fost relatată în 2024 și de Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii „Agricool”.

Labirintul lui Achille, o călătorie spre interior

În interiorul grădinii se află și „Labirintul Eroului Achille”, numit după nepotul lui Giovanni, dar și după celebrul personaj al lui Homer din Iliada.

Spre deosebire de un simplu traseu decorativ, labirintul este conceput ca o experiență de reflecție și descoperire personală.

Vizitatorii parcurg un drum circular, în care ideea nu este viteza de a ajunge la final, ci experiența călătoriei. Labirintul simbolizează întoarcerea către sine și drumul interior pe care fiecare om îl parcurge în viață.

La capătul traseului se află un spațiu cu valoare simbolică, unde sunt reunite elemente care vorbesc despre familie, continuitate și moștenirea lăsată celor care vin după noi.

Mesajul lui Giovanni: „Suntem ceea ce oferim”

În interiorul templului din grădină este sculptat unul dintre citatele preferate ale lui Giovanni:

„Ho quel che ho donato – Zoe – Achille”

Mesajul poate fi tradus prin: „Am ceea ce am dăruit”. Pentru Giovanni, fraza exprimă ideea că omul nu pleacă din această lume cu lucrurile pe care le-a adunat, ci rămâne prin ceea ce a oferit celorlalți.

Alegerea numelor Zoe și Achille nu este întâmplătoare. Cei doi nepoți reprezintă continuitatea, viitorul și frumusețea lucrurilor care rămân după noi.

Prin grădina creată pentru ei, Giovanni a lăsat nu doar un loc spectaculos, ci și o lecție despre iubire, generozitate și legătura dintre oameni și natură.

Astăzi, „I Giardini di Zoe” este una dintre atracțiile cunoscute ale județului Hunedoara, vizitată de oameni care vin să descopere nu doar o grădină impresionantă, ci și povestea emoționantă a unui bunic care a transformat dragostea pentru familie într-un loc ce poate fi admirat de generații întregi.

I Giardini di Zoe: Program de vizitare și prețuri bilete

Prețul unui bilet este de 25 de lei pentru adulți, adulți peste 65 de ani – 20 de lei, copii între 3 și 12 ani – 20 de lei, iar copiii sub trei ani au accesul gratuit.

În lunile iunie, iulie, august și septembrie, grădinile sunt deschise de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 9:00 și 20:00.