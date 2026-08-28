Jurilovca, locul unde istoria și natura se întâlnesc: De la cetatea Orgame-Argamum până la Gura Portiței, unde se ajunge doar pe apă

Imagine din Gura Portiței. Foto: Agerpres

În Dobrogea, există locuri în care o vacanță poate însemna trei experiențe într-o singură călătorie: tradiții vechi de sute de ani, vestigii din Antichitate și sate pitorești în care ajungi doar pe apă. Jurilovca deschide drumul către toate. Din casele lipovenești unde poți testa gastronomia pescărească, aventura continuă spre cetatea Orgame-Argamum și până la Gura Portiței, acolo unde Delta întâlnește Marea Neagră.

Jurilovca, Dobrogea. Aici, vacanța nu e doar o escapadă departe de agitația orașului. Este o experienţă completă, cu o comunitate care și-a păstrat identitatea, o istorie de secole şi peisaje între lac și mare, care-ţi taie răsuflarea.

„Am reușit, în 2023, să mai ne împlinim un vis, dacă pot spune așa: am considerat că este nevoie să găsim un motor local de dezvoltare și, evident, prin cel de-al doilea port sau zona de acostare și nu numai port, zona de promenadă, zicem noi că și prin această investiție reușim să punem Jurilovca pe harta județului Tulcea. Considerăm că avem ce să arătăm turiștilor și, în același timp, autoritatea locală are obligația să ridice standardul, ca de fiecare dată, pentru cei care vor să ne viziteze. Avem în plan și lucrăm la un PUZ pentru dezvoltarea unei zone de aquapark, dar nu numai aquapark. Trebuie să fie deschis și pe timp de iarnă, cu saunele tradiționale lipovenești și cele moderne”, a spus Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.

Pensiuni autentice, gastronomie pescărească şi excursii pe apă. Localitatea le are pe toate şi a devenit, în ultimii ani, tot mai cunoscută celor care vor să descopere Delta Dunării și experiențe de neuitat.

„Am refăcut case tradiționale lipovenești, le-am adaptat pentru turiști la nivelul solicitărilor actuale, păstrând elemente de design, dar îmbinând cu confortul necesar unui sejur reușit pentru familii cu copii, care descoperă zona, se bucură de plajă, ajung la piscină, văd o cetate, gustă și degustă din partea gastronomică locală și experimentează și excursiile, partea de caiac, bicicletă, tot ce oferă această zonă. Suntem, și nu numai locația noastră, foarte bine cotați ca și gastronomie locală. Foarte multă lume care oprește în Jurilovca, Galați, Buzău, vine pentru gastronomie. Avem mare, avem Deltă, avem lacuri, avem pește, avem și tradiții și avem noi deja, credem, și un simț dezvoltat al ospitalității”, a spus Ștefan Marius Lazăr, un administrator de pensiune în Jurilovca.

În sezon, aici ajung turiști din toate colțurile țării, iar o parte dintre ei aleg să rămână mai multe zile pentru a descoperi întreaga zonă. Pentru cei mici, Dobrogea este o şcoală în aer liber. În taberele organizate aici, copiii descoperă natura, tradițiile și istoria locului.

La câțiva kilometri de Jurilovca, trecutul Dobrogei se vede printre ruinele cetății Orgame-Argamum. Ridicată pe promontoriul de la Capul Doloșman, așezarea antică și vestigiile păstrează urmele comunităților din Antichitate și oferă, astăzi, unul dintre cele mai spectaculoase peisaje.

„Suntem în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Aici avem unica faleză stâncoasă din zona de coastă a României, ruinele, vestigiile coloniei grecești, Orgame-Argamum. Orgame este prima așezare de pe teritoriul României menționată într-un izvor antic scris. Un alt superlativ: aici a fost descoperit cel mai vechi mormânt grecesc din tot bazinul Mării Negre, datat la jumătatea secolului al VII-lea înainte de Hristos”, a explicat Paul Condrat, istoric și ghid local.

Cetatea este însă și o lecție de istorie în aer liber. Zidurile, urmele vechilor construcții și poziția strategică a așezării îi ajută pe vizitatori să înțeleagă cum arăta viața în urmă cu sute și chiar mii de ani. Pentru turiști, Argamum completează astfel o vacanță în care natura și istoria pot fi descoperite în aceeași zi.

Din Jurilovca, drumul continuă pe apă către unul dintre cele mai cunoscute locuri din această parte a Deltei: Gura Portiței. Fâșia de nisip dintre lacul Golovița și Marea Neagră a devenit o destinație căutată tocmai pentru izolarea și liniștea ei.

Aici nu există aglomerația marilor stațiuni de pe litoral. Turiștii vin pentru plajă, pentru peisaj și pentru sentimentul unei vacanțe petrecute departe de oraș.

Peisajul este spectaculos: după ce traversezi lacul, marea își apare în faţă, în toată splendoarea ei.

„Îi atrage ideea, în primul rând, că, deși este un loc cu o capacitate măricică de cazare, poate găzdui până la 400 de oameni, este un loc atât de divers și așa, încât rămâne întotdeauna, nu este niciodată aglomerat. Nu e senzația aia de litoral în care sunt prea multe cearșafuri, prea multe umbrele, prea mulți oameni în același loc. Aici se poate respira. Se ajunge exclusiv pe apă, cu barca, din localitatea Jurilovca este îmbarcarea, călătoria durează 20 de minute pe apă”, a spus Oana Costea, reprezentanta complexului Gura Portiței Resort.

Jurilovca, cetatea Orgame-Argamum și Gura Portiței formează astfel un traseu în care, în doar câțiva kilometri, Dobrogea își arată trei dintre cele mai importante atuuri: comunitățile și tradițiile păstrate încă vii, istoria veche de secole și natura care continuă să atragă turiști în această parte a țării.