Procesul istoric împotriva Meta. Zuckerberg a fost de acord să plătească aproape 17 miliarde de dolari daune

Statele care dau în judecată Meta solicită și mult mai multe modificări în modul în care Instagram și Facebook funcționează pentru tineri. sursa foto: Getty

Meta a fost de acord să plătească până la 16,68 miliarde de dolari către zeci de state americane pentru a soluționa acuzațiile conform cărora platformele sale au creat dependență în rândul copiiilor, potrivit Sky News.

Cu toate acestea, compania a negat orice faptă ilegală, fiind de acord cu înțelegerea, conform documentelor instanței.

Procesul istoric - cel mai mare de acest fel de până acum- a vizat acuzații la adresa Meta de proiectare în mod conștient și deliberat a unor funcții care îi fac pe copii dependenți de platformele sale, cum ar fi Facebook, Instagram și WhatsApp.

Mai multe țări au introdus interdicții privind utilizarea rețelelor sociale pentru tineri în ultimele luni, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul utilizării intense a rețelelor de socializare asupra sănătății lor mintale.

Meta Platforms (META.O) s-a confruntat cu o coaliție de procurori generali statali într-un proces la o instanță federală din California, în legătură cu acuzațiile că a conceput Facebook și Instagram astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor şi adolescenţilor. Acest caz ar fi putut expune compania la plata unor despăgubiri uriașe care ar fi putut atinge 1,4 trilioane de dolari.

Ce au solicitat statele americane

Statele care dau în judecată Meta au solicitat mult mai multe modificări în modul în care Instagram și Facebook funcționează pentru tineri. Acestea au dorit ca Meta să:

implementeze un proces de verificare parentală pentru utilizatorii adolescenți

să își schimbe „algoritmii de recomandare care manipulează dopamina”

să elimine multe filtre de imagine care schimbă aspectul cuiva în fotografii

să pună capăt redării automate a conținutului video

să interzică crearea mai multor conturi

să pună capăt postărilor care dispar sau care sunt „efemere”, cum ar fi Instagram Stories

Toate aceste caracteristici sunt esențiale pentru experiența actuală a utilizatorului pe platformele Meta.