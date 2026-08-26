Via Carpatia, autostrada-mamut de 3.000 de km va traversa și România. Coridorul rutier leagă 7 țări europene și ajunge până la Istanbul

Ideea coridorului Via Carpatia se află de mai mulți ani în planurile Europei. Foto: Getty Images

Unul dintre cele mai mari proiecte de autostradă aflate în construcție în prezent în Europa, Via Carpatia, urmează să treacă și prin România. Proiectul este un nou coridor rutier internațional care va traversa șapte țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipėda din Lituania și ajungând la Thessaloniki, în Grecia. Coridorul ar putea fi extins însă și mai la sud-est, prin Bulgaria, până la granița cu Turcia și, mai departe, către Istanbul, potrivit carandmotor.gr.

În realitate, este vorba despre un coridor care se bazează în mare măsură pe modernizarea și unirea autostrăzilor și drumurilor naționale existente, pentru a crea o rețea unitară, cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. În paralel, obiectivul proiectului este de a oferi și un impuls economic semnificativ regiunilor prin care va trece, prin consolidarea transportului de mărfuri și a conexiunilor rutiere internaționale.

Ideea coridorului Via Carpatia se află de mai mulți ani în planurile Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru crearea unui coridor rutier unitar nord-sud.

Pe teritoriul României traseul va avea două direcţii

Forma sa actuală a fost conturată în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat proiectului, extinzând traseul până la Thessaloniki. În total, autostrada va traversa Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia.

Pe teritoriul României traseul va avea două direcţii, una spre portul Constanţa, pe ruta Oradea – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Constanţa şi una spre frontiera româno-bulgară la viitorul pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin, pe ruta Oradea – Arad – Timişoara – Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Vînju Mare – Calafat, care are posibilitatea prelungirii proiectului Via Carpatia spre frontiera sudică a Uniunii Europene.

Merită menționat faptul că, deși planul inițial prevedea Thessaloniki drept destinație finală, ultimele evoluții extind și mai mult coridorul. Turcia s-a alăturat între timp proiectului în calitate de partener, printr-o declarație care prevede conectarea acesteia la Via Carpatia.

Mai exact, autostrada va avea o ramificație sudică ce va trece prin Bulgaria și va ajunge la granița bulgaro-turcă, în zona Svilengrad–Edirne, de unde va continua către Istanbul.

Primele lucrări au demarat în perioada 2010-2015

Primele lucrări pentru realizarea proiectului au început treptat în perioada 2010-2015, în principal în Polonia și Ungaria, unde drumurile naționale existente au fost modernizate și transformate în autostrăzi moderne de mare viteză.

Lungimea totală a rețelei de autostrăzi a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul este așteptat să fie finalizat în 2030, potrivit celor mai optimiste estimări.

Denumirea „Via Carpatia” face referire la Munții Carpați – un „obstacol” natural care traversează regiunea din sud-estul Poloniei până în România, în timp ce amintește în mod intenționat de denumirile drumurilor din Imperiul Roman.

Proiectul va crea pentru țările europene implicate baze solide pentru cooperarea economică dintre acestea, le va consolida dezvoltarea și, pe termen lung, va reprezenta coloana vertebrală a părții estice a Uniunii Europene.