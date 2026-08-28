Primăria Bucureşti trebuie să achite ajutoare sociale din urmă de 138 de milioane de euro. Ciucu anunţă un plan de plată până în 2030

Primăria Bucureşti trebuie să achite ajutoare sociale din urmă de 138 de milioane de euro. Foto: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că persoanele adulte cu dizabilități ar urma să primească un stimulent financiar de 250 de lei pe lună până când Primăria Municipiului București (PMB) își va achita datoriile acumulate pentru plata acestui drept. "De acum înainte, până în anul 2030 îmi asum că vom plăti lună de lună 250 de lei pentru fiecare persoană care se află în situația de a avea un handicap la care Primăria Municipiului București are datorii", a adfirmat Ciucu.

Declarația a fost făcută în ședința Consiliului General al Municipiului București, în timpul dezbaterilor asupra proiectului care prevede suspendarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap până la achitarea drepturilor restante, notează Agerpres.

Ciucu a explicat că adoptarea hotărârilor privind modificarea schemei de acordare a stimulentelor pentru persoanele cu dizabilități, nou-născuți și femeile gravide ar permite Municipalității să își achite datoriile. Potrivit edilului, ajutoarele nu vor fi eliminate, ci optimizate, fără a fi eliminate complet. De asemenea, Municipalitatea va avea ''o predictibilitate financiară'', astfel încât în aproximativ patru ani să achite datoriile.

''Aceste ajutoare, denumite stimulente - fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume - prin votul acestora, cu mai mult timp în urmă și prin neplata lor, am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la acești oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condițiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025'', a spus el.

Ciucu spune că programul social "nu mai e suportabil bugetar"

Potrivit lui Ciucu, dacă nu va fi suspendată hotărârea privind stimulentele financiare pentru persoane cu dizabilități, datoriile PMB vor crește tot mai mult, iar la acestea se vor adăuga și penalități.

''Prima condiție ca un program social să poată funcționa este să fie suportabil bugetar de acea comunitate. Când ajungi la 700 de milioane, nu mai este suportabil bugetar'', a spus el.

Ciucu a menționat că aproximativ 10.000 de noi beneficiari se înscriu anual în program și că există persoane care își stabilesc domiciliul în București pentru a putea primi stimulentul.

''De acum înainte, ne asumăm că acești bani vor fi plătiți lună de lună. Și în momentul în care va fi plătită ultima tranșă - și am calculat că va fi în octombrie 2030 - automat se va de-suspenda hotărârea și va merge mai departe. Vă rog să suspendăm aplicabilitatea ei ca să nu mai primim alte dosare, pentru că nu le putem duce. Și eu mă angajez în fața oamenilor, în fața celor cărora le datorăm acești bani, că în fiecare lună vom plăti acești bani. Până acum nu au fost plătiți în fiecare lună, pentru că nu am avut de unde'', a spus Ciucu.