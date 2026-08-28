Apa s-ar putea scumpi în Bucureşti, iar Primăria ar urma să taie şi alte ajutoare. Stimulentul pentru nou-născuţi ar scădea cu 500 lei

Apa s-ar putea scumpi în Bucureşti. Foto: Getty Images

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă vineri, de la ora 9:00, iar printre proiectele pe care urmează să le dezbată se numără majorarea tarifului pentru apă, dar şi suspendarea sau revizuirea schemei de stimulente financiare, notează Agerpres.

Tariful pentru apă în Bucureşti urmează să fie majorat cu 0,85 lei/metrul cub, în vederea realizării unor bazine de retenţie, necesare pentru prevenirea inundaţiilor. Primarul general, Ciprian Ciucu, a explicat că investiţiile sunt necesare, având în vedere că oraşul s-a confruntat în ultima perioadă cu inundaţii, iar fenomenele extreme s-ar putea intensifica în contextul schimbărilor climatice. Proiectul prevede încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi Apa Nova. Noul program de investiţii are o valoare de aproape 500 de milioane de euro.

Un stimulent pentru persoanele cu handicap ar putea fi suspendat

Acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap ar putea fi suspendată temporar, până când plata drepturilor restante către beneficiarii eligibili va fi adusă la zi. Măsura ar urma să vizeze atât depunerea de noi cereri, cât şi acordarea stimulentului către beneficiarii eligibili aflaţi deja în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB).

Conform referatului de aprobare, programul de stimulente pentru persoanele adulte cu handicap, adoptat în 2017, a generat întârzieri în valoare de peste 650.000.000 lei la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 luni de plăţi restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plăţile efective au fost sistate de facto din luna noiembrie 2025, ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie. Costul lunar curent al programului este de aproximativ 26.000.000 lei.

Stimulentul financiar pentru nou-născuţi urmează să fie redus de la 2.500 la 2.000 de lei. De asemenea, vor fi restrânse categoriile de beneficiare, printre care se vor număra: mamele cărora le este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune; mamele cu dizabilităţi; mamele aflate temporar în situaţii critice de viaţă (victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau în situaţii de risc stabilite prin anchetă socială); mamele minore; mamele care nasc cetăţeni străini/apatrizi, care provin din zone de conflict armat.

S-ar elimina stimulentul pentru gravide

Conform unu alt proiect de pe ordinea de zi, urmează să fie abrogată acordarea stimulentului financiar pentru femeile gravide din Bucureşti. Voucherul Materna este destinat achitării medicamentelor şi serviciilor medicale şi a fost introdus printr-o hotărâre a Consiliului General aprobată în 2018. Drepturile stabilite în baza HCGMB 120/2018 şi născute anterior intrării în vigoare a acestei hotărâri vor rămâne valabile.

Potrivit unui proiect care ar putea fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei, stimulentul financiar pentru copii cu dizabilităţi ar putea fi acordat diferenţiat, în funcţie de gradul de handicap. Astfel, stimulentul se va acorda: copiilor încadraţi în grad de handicap grav (1.000 lei/lună), în grad de handicap accentuat (800 lei/lună) sau grad de handicap mediu (400 lei/lună), conform unui certificat de încadrare emis de către una dintre Comisiile de protecţia copilului de la nivelul sectoarelor Capitalei.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar şi copiii aflaţi la tratament medical în Bucureşti pentru afecţiuni hemato - oncologice, ale căror certificate de încadrare în grad de handicap sunt emise de către Comisia pentru protecţia copilului competentă de la nivelul oricărui judeţ şi pentru care cel puţin un părinte sau reprezentant legal are domiciliul/reşedinţa în Capitală.

Pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei ar putea fi introdus şi un proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier general al lui Kansou Alexandru Hazem (liderul grupului PSD), ca urmare a demisiei. Kansou Hazem, care este şi city manager al Sectorului 4, a precizat că demisionează în contextul în care Legea ANI prevede că administratorii publici vor intra în categoria persoanelor supuse aceloraşi incompatibilităţi ca primarii şi viceprimarii.