Cel mai mare show de video mapping din lume revine la București din 19 septembrie. Intrarea la spectacole este liberă

Publicul va putea vota lucrarea preferată prin SMS cu tarif normal la 1755, desemnând câștigătorul Premiului Publicului. Foto: ARCUB

Cel mai mare show de video mapping din lume revine la București începând cu data de 19 septembrie. Cea de-a 11-a ediție a iMapp Bucharest va avea tema „PAST. FORWARD”. Intrarea la spectacolele din Piața Constituției va fi liberă. Șapte artiști și studiouri internaționale vor concura pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2026.

„Prin conceptul Winners League, iMapp Bucharest reunește la București artiști desemnați câștigători ai unor competiții internaționale de profil, creând un spațiu de întâlnire între perspective artistice și scene culturale din întreaga lume”, au transmis organizatorii evenimentului din Capitală.

Organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, în cadrul Zilelor Bucureștiului, iMapp Bucharest Winners League revine în 2026, în 19-20 septembrie, cu o nouă ediție dedicată artei digitale, muzicii și tehnologiei.

„Pe parcursul celor două zile de eveniment, Bucureștiul va deveni din nou spațiul de întâlnire al unor artiști internaționali de video mapping, al publicului și al unor nume importante din muzica electronică și live, ce vor fi anunțate cât de curând.

(...) iMapp Bucharest Winners League ajunge la cea de-a 11-a ediție, continuând proiectul care, de mai bine de un deceniu, transformă fațada de aproximativ 23.000 de metri pătrați a Palatului Parlamentului într-un spațiu pentru creație digitală și experiențe audiovizuale monumentale”, au transmis organizatorii într-un comunicat.

Cel mai mare show de video mapping din lume revine la București

Șapte artiști și studiouri internaționale, câștigători ai competițiilor organizate de cele șapte festivaluri partenere din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, SUA și Brazilia, vor concura pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2026.

Un juriu internațional va acorda Premiul Juriului, iar publicul va putea vota lucrarea preferată prin SMS cu tarif normal la 1755, desemnând câștigătorul Premiului Publicului.

„Tema ediției 2026, PAST. FORWARD., explorează dialogul dintre trecut și viitor, prin memorie, patrimoniu, tehnologie și imaginație. Cele șapte lucrări din competiție propun perspective diferite asupra timpului și memoriei, iar Palatul Parlamentului devine parte integrantă a narațiunii fiecărei creații”, au precizat organizatorii.

Intrarea la spectacolele care vor avea loc timp de două zile în Piața Constituției va fi liberă.



„Faptul că iMapp Bucharest ajunge la cea de-a 11-a ediție spune ceva important despre felul în care publicul din București a ajuns să privească acest eveniment: nu doar ca pe un spectacol de mari dimensiuni, ci ca pe un reper cultural al orașului. În 11 ani, iMapp a reușit să creeze o tradiție în jurul artei digitale și să aducă, de fiecare dată, noi perspective și artiști în dialog cu un public foarte larg.

Ne bucură să ducem mai departe acest vis frumos al bucureștenilor, care a crescut împreună cu orașul și cu publicul său și să transformăm această tradiție într-un punct de plecare pentru noi forme de expresie, noi tehnologii și noi moduri de a transforma spațiul public prin artă,” a declarat Mihaela Păun, Director ARCUB.

Spectacol dedicat Nadiei Comăneci

Ediția din acest an a iMapp Bucharest marchează 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, printr-un moment special de video mapping dedicat gimnastei și impactului său asupra sportului mondial.

Organizatorii au scos în evidență că relevanța acestui show a fost recunoscută în 2026 prin Trofeul de Argint la categoria „Art Event” la Eventex Awards, pentru ediția dedicată lui Constantin Brâncuși și George Enescu.

„De-a lungul celor 10 ediții, iMapp Bucharest a contribuit la consolidarea Bucureștiului pe harta internațională a artei digitale, transformând Palatul Parlamentului într-un spațiu pentru creație contemporană și experiențe audiovizuale accesibile gratuit publicului”, se arată în comunicatul citat.