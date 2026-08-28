Regele Ugandei, Oyo Nyimba, a murit la 34 de ani. Avea doar 3 ani când a fost încoronat și a fost cel mai tânăr monarh din lume

1 minut de citit Publicat la 13:27 28 Aug 2026 Modificat la 13:27 28 Aug 2026

Regele Ugandei, Oyo Nyimba, a murit la 34 de ani. FOTO: Profimedia Images

Regele Oyo Nyimba al regatului Tooro din Uganda, care a devenit în 1995 cel mai tânăr monarh din lume, a murit la vârsta de 34 de ani, a anunțat prim-ministrul regatului, scrie Reuters.

Uganda este o republică, condusă de un șef al statului ales, însă țara are mai multe monarhii tradiționale care continuă să conducă regate constituite în perioada precolonială. Puterea lor politică este în mare parte simbolică, dar au o influență culturală și socială importantă.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea era regele regatului Tooro, un mic regat din vestul Ugandei, în apropierea graniței cu Republica Democrată Congo.

"Cu profundă tristețe și cu inima grea anunț trecerea la cele veșnice a Majestății Sale, Omukama al Tooro, regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea" a transmis joi seară, într-o postare pe X, premierul regatului, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki.

Regele a murit în jurul orei locale 22.00, a precizat Akiiki, fără să dezvăluie cauza morții.

Rukidi al IV-lea a fost încoronat la doar trei ani, pe 12 septembrie 1995, după moartea tatălui său, Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi al III-lea.

Balaam Barugahara, ministru în guvernul președintelui Yoweri Museveni, anunțase cu puțin timp înainte de confirmarea morții că regele primea tratament în Statele Unite.

"Este o pierdere incomensurabilă", a declarat prim-ministrul regatului, adăugând că regele, care nu era căsătorit, a lăsat un moștenitor și că "succesiunea la tron este asigurată".

Moartea sa a provocat numeroase reacții de tristețe pe rețelele sociale din Uganda și a fost relatată pe larg de presa din țară.

"Cea mai devastatoare veste! Fie ca sufletul Majestății Sale, Regele, să se odihnească în pace eternă", a scris pe X Bobi Wine, artist ugandez devenit politician și unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției din țară.

În aprilie, într-un mesaj transmis cu ocazia zilei de naștere a regelui, premierul regatului Tooro spunea: "egele nostru nu este rupt de realitatea oamenilor săi; face parte din această generație, din acest mediu, crește, învață și conduce... Tinerețea sa nu este o limitare, ci o forță. Ea aduce energie, o perspectivă nouă și curajul de a-și imagina un viitor diferit pentru Tooro."