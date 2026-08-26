Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american

3 minute de citit Publicat la 23:17 26 Aug 2026 Modificat la 23:17 26 Aug 2026

Somalia se apropie de momentul în care ar putea reintroduce șilingul somalez, după 35 de ani în care nu a mai emis bancnote naționale noi. FOTO: Getty Images

Somalia se apropie de momentul în care ar putea reintroduce șilingul somalez, după 35 de ani în care nu a mai emis bancnote naționale noi. Țara din Africa de Est încearcă astfel să-și recâștige suveranitatea monetară, după decenii de conflicte, instabilitate și dependență de dolarul american.

Banca Centrală a Somaliei anunță că pregătirile au ajuns într-un stadiu avansat, scrie Insider Africa.

Reforma are loc într-un moment în care Somalia se confruntă cu reducerea sprijinului internațional și cu presiuni persistente asupra securității din partea grupării al-Shabaab, ceea ce sporește urgența consolidării instituțiilor interne.

Criza monetară a Somaliei datează din 1991, când prăbușirea guvernului lui Siad Barre și războiul civil care a urmat au dus, practic, la pierderea capacității băncii centrale de a emite și administra o nouă monedă. În anii care au urmat, bancnotele contrafăcute s-au răspândit, iar dolarul american a ajuns să domine comerțul, economiile populației și plățile electronice, inclusiv tranzacțiile realizate prin servicii de bani mobili foarte utilizate, precum EVC Plus.

Dolarizarea a fost consolidată și de diaspora numeroasă a Somaliei, care trimite miliarde de dolari anual în țară. Prezența ONU, a organizațiilor de ajutor umanitar, a forțelor străine și a companiilor de securitate a contribuit, de asemenea, la creșterea cererii pentru dolari.

În același timp, sistemul monetar al țării a devenit tot mai fragmentat. Somaliland, regiunea din nord-vestul țării care și-a declarat independența în 1991, dar nu este recunoscută pe plan internațional drept stat suveran, și-a introdus propriul șiling în 1994 și continuă să funcționeze cu un sistem monetar separat.

FOTO: Getty Images

Între timp, decenii fără emiterea unor bancnote noi au făcut ca șilingii somalezi aflați încă în circulație să fie într-o stare foarte proastă. Videoclipuri distribuite pe rețelele sociale arată bancnote rupte și decolorate pe care unii somalezi le leagă cu sfoară sau benzi elastice pentru a le putea folosi în continuare.

Începând din aprilie, comercianții din Mogadiscio și din alte zone au refuzat tot mai frecvent bancnotele deteriorate, lăsând unii comercianți cu economii pe care nu le mai pot cheltui sau schimba cu ușurință.

Ministrul Comerțului din Somalia, Jamal, a recunoscut presiunile în luna aprilie, declarând că "există un proces în desfășurare pentru emiterea unor bancnote noi". De atunci, Banca Centrală a transformat "emiterea unei monede naționale viabile și consolidarea instrumentelor de politică monetară" într-una dintre prioritățile sale strategice.

Zimbabwe oferă un exemplu regional

Somalia nu este singura țară care încearcă să-și reducă dependența de dolarul american.

Zimbabwe a introdus Zimbabwe Gold, cunoscută sub abrevierea ZiG, în aprilie 2024, după ani de instabilitate monetară, însă economia țării rămâne puternic dolarizată.

Fondul Monetar Internațional estimează că aproximativ două treimi din tranzacțiile valorice din sistemul național de plăți al Zimbabwe erau încă realizate în dolari americani în 2026, ceea ce evidențiază dificultatea restabilirii încrederii într-o monedă națională după ani de dependență de dolar.

Pentru Somalia, experiența Zimbabwe arată că emiterea unor bancnote noi reprezintă doar o parte a provocării. Comercianții și populația trebuie, de asemenea, convinși să utilizeze din nou moneda națională.

Reforma are loc în contextul reducerii sprijinului american

Eforturile de relansare a monedei somaleze au loc și într-un moment în care relația dintre Somalia și Washington se confruntă cu noi presiuni.

Statele Unite au anunțat că, începând din 2027, vor înceta să sprijine logistic misiunea Uniunii Africane de Sprijin și Stabilizare din Somalia, care are aproape 12.000 de membri.

Oficialii au avertizat că pierderea sprijinului pentru alimente, combustibil, servicii medicale și transportul trupelor ar putea afecta operațiunile misiunii.

Washingtonul a anulat, de asemenea, statutul de protecție temporară pentru aproape 1.100 de somalezi aflați în Statele Unite.

Măsurile au loc pe fondul unor tensiuni mai ample legate de președintele Donald Trump și comunitățile somaleze, adăugând un nou element de incertitudine în timp ce Mogadiscio încearcă să-și consolideze instituțiile interne și să reducă dependența de sprijinul extern.