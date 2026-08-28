Primăria Capitalei a tăiat voucherele pentru gravide și a micșorat stimulentul financiar pentru nou-născuţi

la data de 31 iulie DGASMB înregistra întârzieri acumulate de peste 650 de milioane lei la programele de stimulente locale. Foto: Getty Images

Consilierii generali ai Capitalei au decis să reducă drastic cheltuielile primăriei generale și au oprit programul „Vocher Materna”. De asemenea, stimulentul financiar acorda nou-născuților a fost micșorat de la 2.500 de lei la 2.000 de lei, relatează Agerpres.

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, vineri, cu 29 de voturi „pentru” şi 4 împotrivă, o hotărâre prin care a fost abrogată acordarea stimulentului financiar pentru femeile gravide din Bucureşti. Opţiunile au fost exprimate prin vot secret.

Gravidele din București nu vor mai primi voucherele Materna

Voucherul Materna era destinat achitării medicamentelor şi serviciilor medicale şi a fost introdus printr-o hotărâre a Consiliului General aprobată în 2018.



Conform hotărârii, drepturile stabilite în baza HCGMB 120/2018 şi născute anterior intrării în vigoare a acestei hotărâri vor rămâne valabile.

Fondurile se vor asigura din bugetul Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala (DGASMB), în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie.



Potrivit referatului de aprobare, Programul Voucher Materna acordă femeilor gravide cu vârsta de peste 18 ani un sprijin financiar sub forma de tichete în valoare de 2.000 lei, în două tranşe, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale, fără testarea veniturilor beneficiarei, cu condiţia să aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Bucureşti de cel puţin şase luni.



Programul generează cheltuieli recurente de aproximativ 24 de milioane de lei anual, care „nu mai pot fi susţinute în contextul actual al constrângerilor bugetare” ale Municipiului Bucureşti, reiese din document.



Se menţionează totodată că la data de 31 iulie DGASMB înregistra întârzieri acumulate în valoare totală de peste 650 de milioane lei la programele de stimulente locale.



„Abrogarea programului este justificată de faptul ca serviciile medicale prenatale pe care Voucherul Materna le vizează sunt deja asigurate gratuit prin sistemul naţional de asigurări de sănătate pentru toate femeile gravide, indiferent dacă sunt sau nu asigurate”, se mai arată în document.



Totodată, conform legislaţiei în vigoare, femeile gravide beneficiază, chiar şi în absenţa calităţii de asigurat, de următoarele servicii decontate integral de CNAS: consultaţii lunare, analize de laborator, ecografii obstetricale, monitorizarea lăuziei post-partum, servicii de urgenţă obstetricală, spitalizare şi tratamente complexe

Stimulentul financiar pentru bebeluși, micșorat

În aceeași ședință, consilierii generali au decis că stimulentul financiar pentru nou-născuţi va fi redus de la 2.500 la 2.000 de lei. Hotărârea a fost aprobată cu 29 de voturi „pentru” şi 4 „împotrivă”.



Drepturile stabilite în baza HCGMB 209/2017, născute anterior intrării în vigoare a acestui proiect, rămân valabile şi se vor achita conform prevederilor legale în vigoare.



Fondurile necesare plăţii stimulentului financiar se vor asigura din bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială (GDASMB), în limita creditelor bugetare aprobate anual cu aceasta destinaţie.



Potrivit formei actuale a hotărârii, beneficiază de stimulent părinţii copiilor nou-născuţi, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, cu condiţia ca naşterea să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităţilor sanitare cu paturi de la nivelul Capitalei.



În urma adoptării noii hotărâri, vor beneficia de stimulent următoarele categorii:

mamele cărora le este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune;

mamele cu dizabilităţi;

mamele aflate temporar în situaţii critice de viaţă (victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau în situaţii de risc stabilite prin anchetă socială);

mamele minore;

mamele care nasc cetăţeni străini/apatrizi, care provin din zone de conflict armat;



Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere. Ambii părinţi trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului Bucureşti de minimum 12 luni, neîntrerupt, la momentul depunerii cererii. De asemenea, naşterea trebuie să se fi înregistrat într-o maternitate din Municipiul Bucureşti. Niciunul dintre părinţi nu trebuie să figureze cu datorii restante şi neeşalonate către bugetul local.



Beneficiarele vor depune cererea însoţită de documentele care atestă eligibilitatea la DGASMB în termen maxim de trei luni de la naşterea copilului.



Conform referatului de aprobare, sistemul de stimulente financiare locale al Municipiului Bucureşti, operat de DGASMB, se află într-o „criză de sustenabilitate financiară”. Astfel, pe 31 iulie DGASMB înregistra întârzieri cumulate în valoare totală de peste 650 milioane lei la programele de stimulente locale, „ceea ce demonstrează că sistemul actual de beneficii locale a depăşit capacitatea financiară reală” a bugetului municipal, se menţionează în document.

În acest context, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că persoanele adulte cu dizabilități ar urma să primească un stimulent financiar de 250 de lei pe lună până când Primăria Municipiului București (PMB) își va achita datoriile acumulate pentru plata acestui drept.