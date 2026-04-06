La un hotel din Franța, turiștii plătesc mai puțin când plouă. Cum funcționează oferta greu de refuzat

Într-o perioadă în care ploile abundente au afectat turismul de pe coasta atlantică a Franței, un hotel din Pornic a ales să transforme vremea nefavorabilă într-un motiv de atracție pentru vizitatori. Începând din 16 martie, eco-domeniul La Fontaine propune o ofertă neobișnuită: pentru fiecare milimetru de ploaie înregistrat, clienții primesc înapoi un euro din prețul fiecărei nopți de cazare, scrie Le Figaro.

Inițiativa a apărut după un început de an deosebit de ploios în Franța, cu 35 de zile consecutive de precipitații în ianuarie și februarie. Stéphane Bertrand, administratorul unității, spune că luna ianuarie este de obicei liniștită pe litoral, însă anul acesta și februarie a fost extrem de umed, ceea ce a încurcat activitatea turistică.

În Loire-Atlantique, mulți clienți din Nantes verifică prognoza meteo la final de săptămână și decid să vină doar dacă vremea se anunță frumoasă. Totuși, după cum subliniază acesta, pe coastă vremea se schimbă constant.

Din această observație s-a născut, împreună cu echipa hotelului, oferta intitulată sugestiv „Ce bine, plouă!”. Ideea, explică administratorul, este de a-i face pe turiști să privească altfel ploaia. Concret, la sosire se notează ora și nivelul precipitațiilor, iar dacă plouă, suma corespunzătoare este scăzută din factura clientului. Pentru a măsura cantitatea de apă căzută, unitatea folosește datele furnizate de platforma Windguru, foarte apreciată de practicanții sporturilor nautice, precum surferii și windsurferii. În plus, oferta include și o oră de acces la spa, o ciocolată caldă și o gustare preparată în casă.

Stéphane Bertrand spune că scopul nu este atât impactul financiar al reducerii, cât efectul psihologic: oamenii să simtă că pot veni chiar și atunci când vremea nu este perfectă și că primesc, totuși, un mic avantaj.

Oferta se adresează tuturor și este valabilă până la 30 aprilie, atât în hotelul de patru stele, cât și în reședința de trei stele administrată de aceeași proprietate.

De altfel, unitatea propune frecvent și alte reduceri, inclusiv pentru nopțile de duminică, promovate prin mesaje menite să încurajeze escapadele de weekend prelungit.

Eco-domeniul La Fontaine are o istorie aparte. Este vorba despre o fermă veche de un secol, ocupată inițial de seminariști ai unei congregații religioase din Redon, care a evoluat treptat în timp. După o primă etapă ca structură hotelieră, locul a fost preluat în urmă cu șase ani de un nou proprietar, hotărât să-i dea un nou impuls. Situat la doar 100 de metri de plajă, domeniul se întinde pe 12 hectare și include un hotel, o reședință, o fermă agricolă și un restaurant.

Complexul se remarcă și prin angajamentul său față de protecția mediului. Cu 200 de panouri solare fotovoltaice, clădiri eco-concepute și o producție energetică asigurată în proporție de 70% din surse regenerabile, domeniul a primit eticheta „Clef verte”, acordată structurilor turistice și restaurantelor implicate în turismul durabil. În paralel, la începutul acestui an, eco-domeniul a fost recompensat și cu premiul „Le Choix des Familles”, o distincție care confirmă că locul este adaptat și primitor pentru copii.