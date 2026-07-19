Londra, Paris sau Roma? Care capitală europeană merită aleasă pentru un city break. Diferențele de preț sunt mari

Londra, Paris și Roma atrag vizitatori de secole, dar fiecare oferă o experiență diferită. Foto: Getty Images

Londra, Paris și Roma atrag vizitatori de secole, dar fiecare oferă o experiență diferită. De la simboluri culturale și gastronomie până la transport și prețuri la hoteluri, iată cum se compară cele trei mari destinații turistice europene pentru un city break.

Fie că vrei muzee de top, mâncare excelentă sau pur și simplu un weekend petrecut plimbându-te pe străzi frumoase, puține locuri pot concura cu marile capitale ale Europei.v Londra, Paris și Roma se află de zeci de ani pe lista dorințelor turiștilor, și pe bună dreptate. Fiecare are propria combinație de istorie, cultură și locuri memorabile, dar fiecare excelează în moduri diferite.

Indiferent dacă îți planifici primul city break european sau al cincilea, contează mereu cât de ușor te poți deplasa, câte lucruri ai de făcut și, bineînțeles, cât de bine îți ajung banii.

Iată cum se compară cele trei capitale, considerate printre cele mai puternice destinații turistice din Europa, potrivit Euronews.

Londra, Anglia

Londra continuă să fie un reper pentru city breakurile europene, combinând obiective turistice cunoscute în toată lumea cu o scenă gastronomică, culturală și hotelieră aflată într-o permanentă schimbare. Deși milioane de vizitatori ajung anual în capitala Regatului Unit pentru istoria și atracțiile sale, pare că orașul are mereu ceva nou de oferit.

Londra rămâne una dintre cele mai vizitate destinații din lume, ajutată de conexiunile excelente de transport și de două dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale Europei, Heathrow și Gatwick. Trenurile Eurostar leagă frecvent orașul de restul continentului.

Tower Bridge, Londra. Foto: Getty Images

Și oferta hotelieră continuă să se dezvolte. Printre deschiderile recente se numără hotelul boutique Newman, din Fitzrovia, și Chancery Rosewood, din Mayfair, acesta din urmă fiind considerat adesea una dintre cele mai importante deschideri hoteliere ale anului.

Urmează și alte hoteluri importante, inclusiv Waldorf Astoria London - Admiralty Arch. Programat să primească oaspeți din toamnă, acesta este una dintre cele mai așteptate inaugurări hoteliere din Londra în 2026.

Deplasarea prin oraș devine, la rândul ei, mai ușoară. Lucrările de modernizare a metroului continuă în întreaga rețea, iar orașul investește și în spații publice mai verzi și în transport mai sustenabil.

Printre locurile care merită vizitate se numără muzee celebre, precum National Gallery și British Museum. Merită, de asemenea, să vezi un spectacol în West End, una dintre cele mai importante scene de teatru din lume.

Pe lângă istoria sa bogată, Londra înseamnă și cartiere cu personalitate, precum Camden și Shoreditch. Orașul are numeroase restaurante cu stele Michelin, ideale după o oprire pentru o halbă de bere într-unul dintre puburile sale istorice.

Londra ocupă primul loc în clasamentul Tripadvisor al celor mai bune destinații din Europa, semn că este una dintre favoritele turiștilor. Descrisă drept „capitala capitalelor”, a fost plasată și pe primul loc în lista Europe’s Best Cities 2026, publicată de Resonance Consultancy.

Un dezavantaj important este însă prețul. Londra poate fi foarte scumpă.

Potrivit Hotel Monitor, prețul mediu pentru o noapte într-un hotel de trei stele, în sezonul de vârf, este de 268 de lire sterline, adică aproximativ 314 euro.

Datele platformei Numbeo arată că o masă cu trei feluri pentru două persoane, într-un restaurant de nivel mediu, costă în medie 80 de lire sterline, adică aproximativ 94 de euro. Un bilet simplu pentru transportul local costă 3 lire sterline, aproximativ 3,50 euro.

Paris, Franța

Parisul este de mult timp una dintre cele mai emblematice destinații de city break din Europa, dar capitala Franței continuă să se reinventeze.

După organizarea Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2024, orașul a devenit mai verde, mai ușor de parcurs și mai bogat în atracții culturale noi, păstrând în același timp farmecul clasic care îi face pe turiști să revină.

Turnul Eiffel, Paris. Foto: Getty Images

Rețeaua de piste pentru biciclete, care a ajuns la peste 1.000 de kilometri, a schimbat orașul pentru cei care se deplasează pe două roți. În același timp, sunt pregătite noi extinderi ale metroului.

Și scena culturală a Parisului evoluează rapid. Muzeul Luvru se pregătește pentru cea mai mare transformare din ultimele decenii, inclusiv prin amenajarea unui spațiu dedicat special pentru Mona Lisa. Musée d’Orsay a deschis o galerie importantă, iar noua Fundație Cartier pentru Artă Contemporană a adăugat încă un obiectiv de neratat.

Gastronomia rămâne una dintre cele mai bune din Europa, cu peste 120 de restaurante cu stele Michelin, de la instituții clasice ale bucătăriei franceze până la restaurante inovatoare. Și hotelurile de lux ridică ștacheta, Four Seasons Hotel George V finalizând recent o renovare amplă a tuturor camerelor și apartamentelor.

Nicio vizită la Paris nu este completă fără Turnul Eiffel, mai ales după lăsarea serii, când se luminează la fiecare oră fixă. Merită văzută și catedrala Notre-Dame, redeschisă recent, iar un pain au chocolat este cel mai bun în timpul unei plimbări de-a lungul Senei.

„Orașul Luminilor” ocupă locul al doilea în clasamentul Tripadvisor și este puțin mai accesibil decât Londra.

Potrivit Hotel Monitor, o noapte la un hotel de trei stele costă, în medie, 280 de euro în sezonul de vârf. O masă pentru două persoane, într-un restaurant de nivel mediu, ajunge la 70 de euro, iar un bilet simplu pentru transportul local costă 2,50 euro.

Roma, Italia

Roma a fost mereu una dintre marile destinații de city break ale Europei, dar rareori a existat un moment mai interesant pentru a o vizita. Jubileul din 2025 a readus capitala Italiei în prim-plan, dacă a fost vreodată cu adevărat în afara lui.

În cadrul pregătirilor, multe dintre cele mai cunoscute obiective ale Romei au fost restaurate, iar spațiile publice au fost revitalizate. Largo di Torre Argentina, locul unde a fost asasinat Iulius Cezar, a fost redeschis ca parc arheologic public, iar în oraș au loc expoziții importante dedicate operei lui Caravaggio.

Colosseum, Roma. Foto: Getty Images

Și piața hotelieră a trecut printr-o transformare semnificativă. Deschideri recente precum Palazzo Talìa, Bvlgari Roma, Six Senses Rome și Romeo Roma au adăugat și mai mult lux ofertei orașului.

Hoteluri consacrate, precum Rome Cavalieri, continuă să atragă vizitatori, inclusiv datorită restaurantului La Pergola, singurul local din oraș cu trei stele Michelin.

Deplasarea prin Roma devine, de asemenea, mai ușoară. Extinderea liniei C de metrou îmbunătățește legăturile prin centrul istoric, iar noi zone pietonale sunt planificate în jurul Colosseumului și al Pieței Venezia. Roma, practic un muzeu viu, cu istorie la fiecare pas, devine astfel și mai plăcută pentru explorat pe jos.

Merită să vezi Panteonul, să arunci o monedă în Fontana di Trevi, gest despre care se spune că aduce noroc, și să încerci cât mai multe sortimente de gelato.

Capitala Italiei se află pe locul al treilea în clasamentul Tripadvisor.

Datele Numbeo arată că o masă cu trei feluri pentru două persoane, într-un restaurant de nivel mediu, costă în medie 60 de euro, iar un bilet simplu pentru transportul local costă 1,50 euro.

Potrivit Hotel Monitor, prețul mediu pentru o cameră într-un hotel de trei stele, în sezonul de vârf, este de 254 de euro, ceea ce face din Roma cea mai accesibilă dintre cele trei capitale.