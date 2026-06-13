Orașe din Europa cu cele mai frumoase plaje. City break și vacanță la mare în același timp

3 minute de citit Publicat la 07:30 13 Iun 2026 Modificat la 08:15 13 Iun 2026

Numeroase orașe europene oferă atât atracții culturale, cât și escapade la plajă. Foto: Getty Images

Când vine vorba de vacanța perfectă, mulți turiști se confruntă cu aceeași dilemă: aleg un city break plin de atracții culturale sau o escapadă relaxantă la plajă? Din fericire, există numeroase orașe din Europa cu plajă. Poți vizita muzee, restaurante și obiective istorice, iar apoi să ajungi în doar câteva minute pe nisip, la malul mării potrivit cntraveller.com.

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Lisabona, Portugalia

Lisabona este una dintre cele mai bune destinații pentru cei care caută soare aproape tot anul. Cartierul istoric, tramvaiele celebre și atmosfera boemă se îmbină perfect cu plajele aflate la doar câteva zeci de minute de centrul orașului.

Plajele Carcavelos și Guincho sunt printre cele mai populare, ultima fiind apreciată în special de pasionații de surf.

Foto: Hepta

Biarritz, Franța

Biarritz este una dintre cele mai elegante stațiuni de pe coasta Atlanticului. Fost port pescăresc, orașul este astăzi renumit pentru valurile sale și pentru atmosfera relaxată.

Temperaturile sunt mai blânde decât în multe alte destinații europene, ceea ce îl transformă într-o alegere excelentă chiar și în plină vară.

Foto: Hepta

Chania, Grecia

Chania, aflat în nordul insulei Creta, impresionează prin portul său venețian, străduțele înguste și numeroasele taverne tradiționale.

În apropiere se găsesc plaje spectaculoase, iar sezonul turistic se întinde din primăvară până târziu în toamnă.

Foto: Getty Images

Barcelona, Spania

Barcelona este una dintre cele mai populare destinații urbane ale Europei, iar plaja Barceloneta reprezintă una dintre principalele sale atracții.

După ce vizitezi operele lui Gaudí sau te plimbi pe La Rambla, poți ajunge rapid pe plajă pentru câteva ore de relaxare.

Foto: Getty Images

Bodrum, Turcia

Bodrum este o combinație între stațiune exclusivistă și oraș tradițional turcesc. Portul plin de iahturi, hotelurile elegante și plajele cu ape limpezi atrag anual mii de turiști.

În același timp, centrul vechi oferă restaurante autentice și o atmosferă specifică regiunii Mării Egee.

Foto: Getty Images

Málaga, Spania

Málaga a devenit în ultimii ani una dintre cele mai dinamice destinații culturale ale Spaniei. Orașul natal al lui Pablo Picasso găzduiește muzee importante și o scenă gastronomică în continuă dezvoltare.

Plajele urbane completează perfect experiența unei vacanțe în sudul Spaniei.

Foto: Hepta

Copenhaga, Danemarca

Copenhaga nu este primul loc care îți vine în minte atunci când te gândești la plajă, însă vara oferă temperaturi plăcute și numeroase zone pentru înot.

Plaja Amager și băile urbane din port sunt locuri preferate atât de localnici, cât și de turiști.

Foto: Hepta

Napoli, Italia

Napoli oferă una dintre cele mai spectaculoase panorame din Europa. Golful orașului și silueta vulcanului Vezuviu creează un decor impresionant pentru o baie în mare.

Orașul este celebru și pentru centrul său istoric și pentru pizza napolitană autentică.

Foto: Hepta

Trieste, Italia

Trieste nu se bucură de faima altor destinații italiene, însă are un farmec aparte. Cafenelele istorice, străduțele liniștite și apropierea de mare îl transformă într-o alegere excelentă pentru cei care caută o vacanță mai puțin aglomerată.

Foto: Hepta

Nisa, Franța

Nisa este una dintre cele mai cunoscute destinații de pe Coasta de Azur. Promenada celebră, clădirile colorate și plajele cu pietriș atrag milioane de turiști în fiecare an.

Atmosfera mediteraneană și numeroasele atracții culturale fac din Nisa o alegere ideală pentru un city break la mare.

Foto: Hepta

Split, Croația

Split îmbină patrimoniul roman cu peisajele spectaculoase ale Adriaticii. Orașul s-a dezvoltat în jurul impresionantului Palatul lui Dioclețian, iar plajele din apropiere completează experiența.

Foto: Getty Images

San Sebastián, Spania

San Sebastián este recunoscut pentru restaurantele sale premiate și pentru plaja La Concha, considerată una dintre cele mai frumoase plaje urbane din Europa.

Orașul deține și un număr impresionant de restaurante cu stele Michelin raportat la populație.

Foto: Hepta

Porto, Portugalia

Porto oferă un amestec de arhitectură istorică, gastronomie excelentă și plaje largi la Oceanul Atlantic.

Un tramvai te poate duce din centrul orașului până la malul oceanului în mai puțin de 20 de minute, ceea ce face din Porto una dintre cele mai atractive destinații pentru cei care vor și cultură, și relaxare.

Foto: Hepta

Care este cel mai bun oraș pentru un city break cu plajă

Alegerea depinde de preferințele fiecărui turist. Pentru gastronomie, San Sebastián și Napoli sunt greu de egalat. Pentru cultură, Málaga și Barcelona sunt opțiuni excelente. Dacă vrei surf, Biarritz și Lisabona sunt printre cele mai bune alegeri, iar pentru peisaje spectaculoase și atmosferă mediteraneană, Nisa, Chania sau Split nu dezamăgesc.