"Stejarul secular al lui Robin Hood a murit". Un arbore de 1.200 de ani din Marea Britanie n-a mai făcut frunze anul acesta

2 minute de citit Publicat la 09:17 18 Iun 2026 Modificat la 09:23 18 Iun 2026

Un stejar de 1.200 de ani din Marea Britanie n-a mai făcut frunze anul acesta. Sursa foto: Getty Images

Un stejar secular, care a stat în inima unei păduri celebre din Marea Britanie, Pădurea Sherwood din Nottinghamshire, și care este legat de legenda lui Robin Hood, a murit, cred experții. Arborele a trăit 1.200 de ani, iar de-a lungul vieţii sale a atras milioane de vizitatori. Specialiştii susţin că, în ultimii ani, copacul uriaş a intrat într-un declin, iar primăvara lui 2026 a fost prima în care stejarul n-a mai făcut frunze, notează BBC.

Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor (RSPB) - organizația caritabilă pentru conservare care administrează pădurea - a anunţat că, după prima primăvară fără frunze a arborelui din acest an, experții științifici au crezut că Stejarul Mare a murit.

Deși a fost dificil să se determine cauza exactă a dispariției stejarului, RSPB a spus că o combinație de probleme - inclusiv ani de „intervenții structurale bine intenționate și cantități uriașe de activitate umană” în jurul arborelui - sunt considerate a fi „factori majori”.

Organizația caritabilă a declarat că efectele schimbărilor climatice - inclusiv valurile de căldură și secetele recente - au agravat provocările cu care acesta s-ar confrunta în mod natural la vârsta sa.

Va fi păstrat ca monument natural

Stejarul va rămâne la locul său în Pădurea Sherwood ca habitat pentru fauna sălbatică și „monument natural” pentru vizitatori. Puieți din acest copac au fost plantați și în întreaga lume.

Legenda spune că haiducul Robin Hood a folosit trunchiul gol al stejarului - care, de fapt, era cauzat de ciuperci - drept ascunzătoare.

Stejarul a avut multe nume, dar „Majorul” a rămas după ce copacul a fost menționat într-o carte din 1790 de maiorul Hayman Rooke - un fost soldat al armatei britanice care a locuit în Mansfield Woodhouse - la câțiva kilometri de Pădurea Sherwood - după ce a părăsit armata.

Potrivit RSPB, cartea a determinat primele valuri de turism către pădure și către copacul „celebr”.

Legenda actriță Dame Judi Dench este cunoscută pentru dragostea sa pentru stejarii seculari și i-a adus un omagiu stejarului major.

Dame Dench, patronă și ambasador al Woodland Trust, a declarat: „Stejarul Major a oferit inspirație pentru nenumărate povești, poezii, picturi și oameni timp de peste 1.000 de ani - în același timp fiind el însuși plin de viață și oferind adăpost unei game enorme de animale sălbatice.

Vizitatorii n-au mai fost lăsaţi să se urce în stejar

Deși poveștile despre copacul străvechi și casa sa au atras vizitatori la acest loc, ramurile sale lungi și distinctive, coronamentul întins și trunchiul gol - cu o circumferință de aproximativ 11 metri - l-au transformat, de asemenea, într-un punct de reper emblematic în Nottinghamshire.

La un moment dat, vizitatorii se urcau în trunchiul gol al stejarului, dar din anii 1970, când a fost amplasat un gard în jurul copacului, acesta a fost apreciat de la distanță.

Primele eforturi de conservare și protejare a copacului au inclus suporturi pentru unele dintre ramurile sale mai mari și, deși au fost menite să ajute stejarul, este probabil ca acestea să fi contribuit la dispariția sa, a adăugat RSPB.

În iunie 2025, specialiştii au folosit echipamente speciale de irigații pentru a uda rădăcinile copacului, în încercarea de a-l proteja de temperaturile ridicate.

Reg Harris, directorul unei firme de topografie a arborilor, care a declarat că a monitorizat starea de sănătate a copacului pentru RSPB în ultimii nouă ani, a adăugat: „Cel mai recent declin a corespuns cu cinci veri foarte calde și secetoase, în special în iulie 2022, când Marea Britanie a înregistrat temperaturi record de 40 de grade Celsius.”

Cu toate acestea, el a spus că este „imposibil de identificat o singură cauză” pentru declinul copacului.