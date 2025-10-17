Un ghețar uriaș a început să se topească roz aprins. Care este explicația pentru fenomenul ciudat

Stropii roz care se preling pe gheață pot părea un spectacol, dar în realitate transportă informații cruciale. Foto: Getty Images

Pentru a face vizibil ceea ce de obicei rămâne ascuns, oamenii de știință din Elveția au colorat apele de topire ale ghețarului Rhône într-un roz intens. Metoda, aplicată de cercetătorii de la ETH Zurich (Institutul Federal Elvețian de Tehnologie), face parte dintr-un proiect amplu care urmărește modul în care ghețarii Europei dispar alarmant sub efectul încălzirii globale. Primele imagini spectaculoase și rezultate au fost relatate de New Scientist.

Acest ghețar din Alpii Elvețieni și-a pierdut deja aproximativ 60% din volum din 1850 încoace. Colorantul nu are rol estetic – este un trasor hidrologic, menit să arate cum se scurge și se dispersează apa de topire, oferind date în timp real despre ritmul topirii și traseul apei de la masivul glaciar spre marile râuri ale Europei, scrie Daily Galaxy.

Europa se încălzește mai repede decât restul lumii?

Conform celor mai recente date climatice, Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, temperaturile crescând aproape de două ori mai repede decât media globală, potrivit NPR. Acest ritm fără precedent schimbă radical peisajele alpine și pune o presiune uriașă asupra ghețarilor. Iar ghețarul Rhône, odinioară o sursă sigură de apă, a devenit acum un simbol al transformărilor climatice majore.

Ghețarul Rhone / Getty Images

Experimentul cu apă roz poate părea excentric, dar are o miză serioasă. „Acest curs de apă de topire al ghețarului Rhône a fost colorat în roz pentru a crea un indicator vizual, care îi ajută pe cercetători să monitorizeze mai bine viteza curgerii apei”, explică New Scientist. Cu alte cuvinte, măsurarea topirii nu mai înseamnă doar cifre, ci și posibilitatea de a vedea schimbarea înainte să fie prea târziu.

Ghețarii dispar, râurile se transformă

Consecințele merg dincolo de dispariția ghețarilor. Rhône Glacier alimentează fluviul Rhône – un curs de apă esențial ce traversează Lacul Geneva, intră în Franța și se varsă în Marea Mediterană. El susține agricultura, comerțul și producția de hidroenergie pentru milioane de oameni.

Pe măsură ce ghețarul se subțiază, ritmul natural al râului se schimbă: debitele devin imprevizibile, sezonalitatea dispare, iar în viitor ar putea fi afectate transportul fluvial, rezervele de apă și irigațiile. Ce era odată un flux constant de apă topită pe timpul primăverii și verii s-ar putea transforma în viituri bruște urmate de perioade lungi de secetă.

Lecții în mijlocul ghețarului

ETH Zurich a transformat această cercetare într-o experiență educațională: studenții participă direct pe teren, cu instrumente reale și în condiții extreme, pentru a înțelege concret cum funcționează știința climei.

Stropii roz care se preling pe gheață pot părea un spectacol, dar în realitate transportă informații cruciale. Tehnica – numită hidrologie cu trasori – arată cât de repede se mișcă apa topită, pe unde circulă și cât timp rămâne sub gheață înainte să ajungă în râuri. Este una dintre cele mai clare metode de a măsura viteza cu care pierdem ghețarii.

Apa colorată va dispărea curând, transportată de topirea continuă a ghețarului. Dar semnalul pe care îl lasă în urmă – harta unei topiri accelerate – este ceea ce cercetătorii urmăresc cu atenție. Potrivit NPR, ghețarii Europei „se topesc rapid”, iar dispariția lor ar putea „schimba pentru totdeauna” râurile care definesc geografia continentului.