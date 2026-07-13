Avertizare meteo de la ANM: Cod galben de furtuni și vijelii în 12 județe și București

<1 minut de citit Publicat la 10:00 13 Iul 2026 Modificat la 10:05 13 Iul 2026

În zonele afectate, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului. Foto: *Imagine cu caracter ilustrativ/ Profimedia Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineață, o avertizare meteo valabilă în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei. Astfel, 12 județe și București se află sub Cod galben de furtuni și vijelii.

Luni, începând cu ora 13:00 până la ora 20:00, județele Harghita, Brașov, Covasna, Argeș,

Dâmbovița, Prahova, Buzău, Ilfov, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Constanța și București se vor afla sub Cod galben de furtuni și vijelii.

În acest interval, în zonele afectate, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

De asemenea, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.