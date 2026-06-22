Cod galben de caniculă, furtuni și vijelii în mare parte din țară: ANM a actualizat hărțile cu prognoza meteo

1 minut de citit Publicat la 10:48 22 Iun 2026 Modificat la 10:48 22 Iun 2026

România va fi afectată în următoarele zile de un nou val de căldură. FOTO: Agerpres

România va fi afectată în următoarele zile de un nou val de căldură, cu disconfort termic ridicat și instabilitate atmosferică accentuată, potrivit unei informări meteorologice valabile până pe 24 iunie, ora 21:00. Meteorologii ANM au actualizat prognoza și au emis o serie de atenționări Cod galben pentru caniculă și fenomene de instabilitate atmosferică.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni

Pentru ziua de luni, 22 iunie, între orele 12:00 și 21:00, a fost emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Sunt vizate Maramureșul, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar maximele vor urca până la 30–34 de grade Celsius.

Sunt vizate de Cod Galben 12 judete: Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Mureș, Botoșani, Iași, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu

Vreme instabilă, cu vijelii și grindină

Tot luni, dar și marți, sunt anunțate episoade de instabilitate atmosferică, în mai multe regiuni ale țării. Un cod galben este valabil în intervalul 22 iunie, ora 12:00 – 21:00, pentru zona montană, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei.

Fenomenul va aduce averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, dar și vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15–25 l/mp și, izolat, pot depăși 40 l/mp.

Sunt vizate județele: Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Sibiu, Mureș, Brașov, Argeș, Covasna, Harghita.

Un al doilea cod galben de instabilitate atmosferică este valabil și pe 23 iunie, vizând zona montană, sudul Banatului, precum și vestul și nordul Olteniei.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea, pe arii restrânse, și în restul țării.

În intervalul menționat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.