Următorul „Super” El Niño va fi intens. S-ar putea dovedi chiar mai grav decât se anticipează

Meteorologii avertizează că El Niño se va intensifica rapid în Oceanul Pacific în următoarele luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Imags

Oamenii de știință au urmărit îndeaproape Oceanul Pacific timp de luni de zile, anticipând apariția unui „Super” El Niño intens, care s-ar putea număra printre cele mai puternice evenimente înregistrate vreodată. Acum se pare că acest El Niño ar putea stabili punctul de referință pentru intensitatea maximă, cu potențiale implicații grave pentru evenimentele meteorologice extreme pe care le influențează la nivel mondial, scrie CNN.

Meteorologii avertizează că El Niño se va intensifica rapid în Oceanul Pacific în următoarele luni și se preconizează că va atinge punctul maxim de intensitate până la sfârșitul toamnei sau începutul iernii. Doar câteva evenimente au atins acest nivel de intensitate în ultimele decenii, cel mai recent având loc în 2015-2016.

Însă acum, unele modele computerizate prevăd că acest fenomen El Niño ar putea fi mai puternic decât orice alt eveniment, încă din 1950.

„Cred că este corect să spunem că, în funcție de model, previziunile sunt aproape fără precedent”, a declarat Michael Tippett, specialist în științe atmosferice la Universitatea Columbia.

El Niño este un ciclu meteorologic periodic care se caracterizează prin temperaturi oceanice mai ridicate decât în ​​mod normal în Pacificul tropical ecuatorial, împreună cu schimbări corespunzătoare ale modelelor meteorologice în această regiune. Schimbările care au loc aici au apoi repercusiuni globale.

În timpul fenomenelor El Niño, cantități enorme de căldură sunt transferate din ocean în atmosferă, crescând temperaturile medii globale și sporind probabilitatea unor fenomene meteorologice extreme la nivel mondial.

Proiecțiile recente ale modelelor computerizate au tendința de a arăta un El Niño mai intens la intensitatea sa maximă în comparație cu simulările anterioare, ceea ce indică faptul că are o șansă și mai mare de a provoca perturbări globale. Ar putea crea inundații în unele regiuni și secetă în altele, alături de valuri de căldură și alte impacturi dăunătoare.

Pe lângă dezastrele legate de vreme, fenomenele El Niño pot afecta și agricultura. De exemplu, se știe că El Niño reduce producția de orez în India și în alte părți ale Asiei, ceea ce poate duce la inflația prețurilor alimentelor.

Organizația Meteorologică Mondială, care este ramura meteorologică a Națiunilor Unite, îndeamnă oficialii din întreaga lume să se pregătească pentru impactul fenomenului El Niño. OMM încearcă, de asemenea, să mobilizeze agențiile ONU pentru a anticipa potențialul unor evenimente extreme care ar putea necesita un răspuns umanitar.

„Consensul se îndreaptă cu siguranță către un eveniment și mai puternic”, a declarat Zeke Hausfather, un specialist în științe climatice care urmărește îndeaproape proiecțiile modelului El Niño.

„Modelele au arătat în mod constant probabilități mai mari pentru un eveniment foarte puternic în comparație cu acum câteva luni, iar estimările sunt mai mari în fiecare lună. În prezent, șansele de a vedea un eveniment El Niño de intensitate record în acest an sunt destul de mari”, a spus el.

Deși noile modele nu garantează că El Niño va fi atât de intens pe cât îl descriu. Ele ilustrează o tendință, iar această predicție este susținută de ceea ce se întâmplă deja. De exemplu, în ultima lună, temperaturile oceanice din regiunea oceanică pe care oamenii de știință o monitorizează pentru El Niño au atins valori record pentru această perioadă a anului, pe măsură ce apa fierbinte se revarsă dinspre vestul Pacificului spre est, consolidând și amplificând intensitatea fenomenului El Niño.

Totuși, există un factor major în joc: o planetă încălzită de schimbările climatice cauzate de om. Nu a existat niciodată un fenomen El Niño de această intensitate proiectată cât timp lumea era deja atât de fierbinte. În prezent, temperaturile la suprafața mărilor la nivel global sunt la niveluri record, iar temperaturile aerului la nivel mondial se îndreaptă spre încă un an dintre cei mai călduroși cinci.

Este posibil ca aceste condiții de fond calde ale planetei să modifice unele dintre impacturile tipice ale fenomenului El Niño, deși modul exact în care se produce este încă dezbătut. Ultimul fenomen El Niño care a avut loc în 2023-2024 nu a adus unele dintre schimbările tipice ale modelelor meteorologice, cunoscute de oamenii de știință sub numele de „teleconexiuni”, dar nu există două fenomene El Niño exact la fel.

Evenimentul din 2023-2024 nu a fost atât de intens pe cât se preconizează acesta, iar evenimentele El Niño mai puternice sunt mai susceptibile de a influența tiparele meteorologice pe mai multe continente.

La sfârșitul săptămânii trecute, OMM a emis o declarație prin care avertiza că se preconizează că El Niño se va intensifica rapid în perioada iulie-septembrie, aducând cu sine schimbări majore ale modelelor meteorologice la nivel global.

„Condițiile El Niño sunt deja în desfășurare și se preconizează că se vor intensifica rapid, transformându-se într-un eveniment puternic. Acest lucru va intensifica riscul unor valuri de căldură pe uscat și marine în multe regiuni ale lumii”, a declarat secretarul general al OMM, Celeste Saulo, într-un comunicat.

Pentru perioada iulie-septembrie, agenția ONU a emis previziuni privind temperatura și precipitațiile, fiecare corelând îndeaproape cu efectele tipice ale unui El Niño puternic, deși impactul El Niño tinde să atingă vârful în lunile de iarnă din emisfera nordică.

Actualizarea OMM nu abordează potențiala legătură dintre valurile de căldură record care au lovit Europa și America de Nord până acum în această primăvară și vară și El Niño, dar arată o probabilitate mare de temperaturi peste medie la nivel global în perioada iulie-septembrie.