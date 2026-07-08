Vijeliile revin în București. Urmează două zile de Cod Galben. ANM a emis prognoză specială pentru Capitală

<1 minut de citit Publicat la 10:54 08 Iul 2026 Modificat la 10:54 08 Iul 2026

Capitala se află sub Cod Galben de vijelii și ploi. Foto: Getty Images

ANM a emis o prognoză specială pentru București, care acoperă intervalul miercuri, ora 10 - vineri, 10 iulie, ora 2 dimineața.

În această perioadă, Capitala se va afla sub Cod Galben și sunt așteptate vijelii, ploi abundente, grindină și vânt puternic.

Astfel, vremea va fi călduroasă, miercuri, în prima parte a zilei, va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului la viteze de 50 - 70 km/h, vijelii, averse cu acumulări de 5 - 15 l/mp și descărcări electrice.

Temperatura maximă va fi de 30 - 32 de grade.

De joi, de la ora 9 și până vineri noaptea, la ora 2 valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, mai accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse de 10 - 20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii cu viteze ale vântului, în general, de 50 - 60 km/h.

Temperatura maximă va fi de 26 - 28 de grade.