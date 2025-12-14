20 de ani de umanism pragmatic. Maria Grapini, o voce a Demnității, Onoarei și Curajului în Europa

<1 minut de citit Publicat la 13:30 14 Dec 2025 Modificat la 13:31 14 Dec 2025

Europarlamentarul PUSL Maria Grapini marchează 20 de ani de consecvență doctrinară și implicare publică sub semnul umanismului pragmatic – o raritate într-o lume politică adesea dominată de compromisuri și incoerență.

De-a lungul timpului, Maria Grapini a reprezentat valorile umaniste cu Demnitate, Onoare și Curaj, promovând constant o agendă centrată pe oameni, drepturi, echitate și respect. A spus STOP abuzurilor ori de câte ori acestea au apărut, transformând fiecare mandat într-un instrument real de apărare a interesului public.

Activitatea sa din Parlamentul European este una remarcabilă, fiind recunoscută drept cel mai activ europarlamentar român, prin inițiative, luări de poziție ferme și prezență constantă în dosarele care contează pentru România și pentru cetățenii europeni.

Acești 20 de ani confirmă nu doar o carieră politică solidă, ci și un parcurs construit pe fapte, nu pe vorbe. Maria Grapini demonstrează că umanismul aplicat funcționează, atunci când este susținut de muncă, curaj și verticalitate.

OMUL POTRIVIT, la LOCUL POTRIVIT – o definiție care rezumă un parcurs politic asumat și o misiune dusă mai departe cu responsabilitate.