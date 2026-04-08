Adevărul începe să iasă la lumină: cazul profesorului Lucian Georgescu ia o turnură decisivă

Publicat la 13:33 08 Apr 2026 Modificat la 13:33 08 Apr 2026

Profesorului universitar Lucian Puiu Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Foto: Arhivă personală

Decizia Judecătoriei Galați de a dispune încetarea procesului penal în cazul profesorului universitar Lucian Puiu Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, marchează un moment important într-un dosar care a stârnit interes public. Hotărârea nu este definitivă, însă schimbă semnificativ perspectiva asupra cauzei.

Potrivit informațiilor publice, instanța a reținut că fapta și persoana au mai fost analizate anterior de Parchet, iar dosarul fusese clasat pe motiv că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii.

În acest context, Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) subliniază importanța respectării principiilor fundamentale ale statului de drept, în special prezumția de nevinovăție și dreptul fiecărui cetățean la un proces echitabil.

Profesorul Lucian Georgescu, membru al PUSL, a susținut în mod constant că acuzațiile aduse nu sunt reale, iar evoluția recentă a dosarului întărește ideea că astfel de situații trebuie analizate cu responsabilitate, fără presiuni și fără concluzii pripite.

„Am avut încredere, de la început, că adevărul va ieși la lumină. Respect justiția și sunt convins că lucrurile vor fi lămurite pe deplin, în mod corect și definitiv”, a declarat profesorul Lucian Georgescu.

PUSL reafirmă că nu comentează deciziile instanțelor, dar își exprimă încrederea deplină în justiția din România și în capacitatea acesteia de a clarifica, în mod corect și definitiv, orice situație aflată pe rol.

Totodată, formațiunea consideră esențial ca astfel de cazuri să fie tratate cu responsabilitate, fără presiuni publice sau interpretări pripite, pentru a proteja atât actul de justiție, cât și reputația persoanelor implicate.