AUR spune că nu va negocia cu Victor Ponta pentru voturi: "Este un trădător politic, un impostor lipsit de principii"

Marius Lulea l-a numit pe Ponta "trădător politic" și "impostor lipsit de principii" Foto: Agerpres (decembrie 2024)

Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a spus luni într-un interviu la Realitatea că partidul exclude orice colaborare cu Victor Ponta pentru a atrage mai multe voturi pentru George Simion. Lulea l-a criticat pe fostul premier Victor Ponta, numindu-l "trădător politic" și "impostor lipsit de principii", și a dat vina pe "statul paralel" pentru "dezinformările" legate de posibile negocieri ale AUR cu Ponta.

Simion a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale de duminică cu un scor de 40.96%, în timp ce Ponta s-a clasat pe locul patru cu 13.04% din voturi.

"AUR exclude orice variantă de colaborare cu Victor Ponta și cu șandramaua lui politică pe care a creat-o. Românii au vorbit limpede: Victor Ponta nu are ce să caute în politica românească, iar rezultatul pe care îl are confirmă ceea ce nu știam, că el nu este căutat niciun suveranist. Da, putem spune că este un trădător politic, un impostor lipsit de principii, este preocupat doar de propriile avantaje. Iată, acum încearcă din nou să se agațe din nou de niște funcții sau de niște idei. Să nu uităm că el și-a abandonat propriul partid. Nu este în regulă, trebuie să stai acolo, să fii într-o echipă. Practic. el este total contrar principiilor AUR pe care votanții AUR și le doresc de la clasa politică”, a spus Marius Lulea la Realitatea Plus.

"Ca un oportunist ce este, a văzut că a pierdut și acuma spune - ia să văd, de cine mă agăț eu ca să exist în continuare politic. Politica pentru Victor Ponta s-a terminat trebuie să înțeleagă acest lucru, nu avea ce să caute în aceste alegeri. Vă rugăm, nu mai asociați numele AUR cu numele lui Victor Ponta. Este o chestiune extrem de nocivă", a continuat Lulea.

"Partidul AUR nu face înțelegeri ascunse, de aceea orice variantă de colaborare cu dumnealui [Ponta - n. red] este exclusă", a mai subliniat prim-vicepreședintele AUR.

El a mai precizat că Simion nu are nevoie de susținerea nimănui. "Românii știu exact ce au de făcut. Dacă veți vedea vreun candidat sau altul că va anunța susținerea pentru George Simion, face acest lucru să nu compromită. Nu avem nevoie. Avem nevoie să discutăm doar cu românii".

Întrebat de unde crede că vin aceste dezinformări, Marius Lulea a spus că "statul paralel lucrează ca să creeze neîncredere".

Declarațiile lui Lulea vin după ce duminică seara, Ponta a spus că nu va „dispărea în ceață” după ce nu a reușit să ajungă în turul doi al alegerilor prezidențiale și că va susține unul dintre cei doi candidați rămași în cursă, după consultări cu echipa sa, lăsând să se înțeleagă că ar putea sprijini candidatura lui George Simion.