Ce salariu are Nicușor Dan ca președinte al României

Candidatul independent Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din românia, duminică, 18 mai 2025. Sursa foto: Andrei Pungovschi/ Getty Images

După ce candidatul independent Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale duminică, 18 mai, cu 53,6% din voturi și o diferență de 829.589 de voturi față de George Simion, mulți oameni s-au întrebat ce salariu va încasa acesta din funcția de președinte al României și câți bani va lua în plus față de venitul lunar de la Primăria Capitalei.

Președintele României ar trebui să aibă cel mai mare venit lunar din administrația publică. Mai exact, salariul președintelui este de 12 ori salariul minim brut pe economie, adică 4.050x12 = 48.600 lei brut lunar, adică 583.200 lei brut anual (n.r. la un curs de 5 lei/euro)

Din această sumă se scade însă impozitul pe venit și contribuțiile CAS și CASS, care însumează 45%, rezultând aproximativ 26.730 de lei net, echivalentul a 5.346 euro lunar.

În luna ianuarie a acestui an, Nicușor Dan spunea că salariul său este de 21.000 de lei net pe lună. Asta înseamnă că va câștiga cu aproximativ 1.000 de euro mai mult în fiecare lună, din funcția de președinte al României.

Nicușor Dan a dezvăluit ce salariu avea ca primar general al Capitalei

Nicuşor Dan a vorbit, în luna ianuarie, despre cât câştigă ca primar general al Capitalei, dezvăluind că are cel mai mare salariu din instituţie.

„Cel mai mare salariu este salariul meu. Salariul primarului este mai mare, salariul viceprimarului este mai mic.”, a afirmat edilul, la acel moment.

Întrebat care este salariul său, Nicușor Dan a răspuns: „Al meu net este 21.000 de lei”.

Potrivit acestuia, salariul viceprimarului este de aproximativ 18.000-19.000 de lei, iar media salariilor din Primăria Generală a Capitalei este „undeva la între 6.000 şi 7.000 de lei”.

Întrebat cât plăteşte Primăria Capitalei pentru salariile angajaţilor, primarul a explicat că sunt mai multe instituții subordonate PMB, astfel că aproape un miliard de lei pe an se duc pe plata angajaților.

„Avem Primăria Capitalei şi avem mai multe instituţii subordonate, care sunt teatrele, care sunt Poliţia Locală, ASPA, cei care se ocupă de câinii străzii şi instituţii de cultură, de tineret. Deci ei toţi, împreună, au salariul de cam 80 de milioane de lei pe lună, asta înseamnă aproape un miliard de lei pe an din bugetul de 5 miliarde de lei al Primăriei, la care nu punem banii care vin din fonduri europene”, a explicat Nicușor Dan.

Din ce salarii a trăit Nicușor Dan înainte de politică

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale din mai, a dezvăluit, în aprilie, la Antena 3 CNN, unde a lucrat de-a lungul timpului până să intre în politică și din ce a trăit, explicând, din nou, că nu a primit bani de la omul de afaceri Matei Păun și că nu „îi împărtășește viziunile despre Rusia”.

„Eu am fost student în România până în 1992, între 1992 și 1998 am avut două burse ale Guvernului Francez. În 1998 m-am întors în România și de atunci până am intrat în politică am fost angajat la Institutul de Matematică al Academiei Române, cu carte de muncă. Salariul de atunci era destul de mic. Din fericire, aveam niște economii pe care le strânsesem în Franța, pentru că din momentul în care m-am dus acolo am știut că o să mă întorc în România. În perioada în care am făcut doctoratul în Franța am și fost plătit pentru că eram analogul unui asistent, ei au doar două grade profesionale, și făceam cursuri cu studenții”, a explicat Nicușor Dan.

De asemenea, el a mai adăugat că în 2016 s-a suspendat din Institut, pentru că a devenit deputat.

„Am avut o retribuție ca și deputat. Până când am devenit primar am trăit din salariul de deputat și acum din salariul de primar”, a mai spus el.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă omul de afaceri Matei Păun l-a ajutat cu vreo contribuție de-a lungul timpului.

„Este zgomot de campanie care apare în fiecare campanie în care eu candidez. Matei Păun nu e șeful meu de campanie, nu e finanțator, nu va avea o poziție la Palatul Cotroceni, nu a avut o poziție în administrația Primăriei Capitalei, nu-i împărtășesc viziunile despre Rusia. Punct. Asta e tot ce am de spus”, a mai afirmat candidatul.

Averea lui Klaus Iohannis, dupa 10 ani ca președinte al României

Dupa 10 ani de mandat, averea declarată de Klaus Iohannis a crescut considerabil. A trecut de la un salariu de primar, la salariul de preşedinte al României. Prima declarație de avere pe care Klaus Iohannis a depus-o după ce și-a preluat mandatul de președinte a fost în ianuarie 2015, asta în timp ce ultima declarație a fost urcată pe site-ul Administrație Prezidențiale în iunie 2024.

Între cele două declarații de avere, Klaus Iohannis a rămas cu cele șase case din Sibiu, trei apartamente și trei case de locuit, pe care le deține împreună de soția sa, Carmen Iohannis.

Cu toate acestea, ne amintim, cuplul Iohannis a pierdut un apartament de 166 de metri pătrați obținut în 1997, dar a câştigat un alt apartament de 67 de metri pătraţi, o moștenire obținută în 2020 de fosta Primă Doanmă.

Ei bine, funcţia pe care a deţinut-o i-a adus nenumărate privilegii, iar Klaus Iohannis a profitat de ele din plin. Şi vorbim aici, desigur, despre nenumăratele călătorii pe care le-a avut cu avioane private. Klaus Iohannis putem spune că a fost văzut mai mult în afara ţării decât în ţară.

În două mandate nu a avut niciun interviu, nu s-a adresat niciodată în Parlamentul României, a participat la puţine conferinţe de presă şi pleacă, poate şi cu cea mai scăzută cotă de încredere. În schimb, în timpul mandatalului lui Iohannis, România a intrat in Schengen, a scăpat de MCV, a fost de două ori la Casa Albă şi a consolidat relaţia SUA ca partener strategic şi NATO.

Se poate bucura, în schimb de multe avantaje. După funcţia de preşedinte pe care a avut-o acum Iohannis va avea o vilă de protocol, o indemnizaţie de fost preşedinte de aproximativ 12.000 de lei şi o pensie importantă între 6 mii şi 6.500 de lei.