Din ce a trăit Nicușor Dan înainte de politică: Din salariul din Franța și de la Academie. Ce spune de Matei Păun: Nu mi-a dat bani

Nicușor Dan a dezvăluit unde a lucrat de-a lungul timpului până să intre în politică. FOTO: Hepta

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale din mai, a dezvăluit joi seară, la Antena 3 CNN, unde a lucrat de-a lungul timpului până să intre în politică și din ce a trăit, explicând, din nou, că nu a primit bani de la omul de afaceri Matei Păun și că nu „îi împărtășește viziunile despre Rusia”.

„Eu am fost student în România până în 1992, între 1992 și 1998 am avut două burse ale Guvernului Francez. În 1998 m-am întors în România și de atunci până am intrat în politică am fost angajat la Institutul de Matematică al Academiei Române, cu carte de muncă. Salariul de atunci era destul de mic. Din fericire, aveam niște economii pe care le strânsesem în Franța, pentru că din momentul în care m-am dus acolo am știut că o să mă întorc în România. În perioada în care am făcut doctoratul în Franța am și fost plătit pentru că eram analogul unui asistent, ei au doar două grade profesionale, și făceam cursuri cu studenții”, a explicat Nicușor Dan.

De asemenea, el a mai adăugat că în 2016 s-a suspendat din Institut, pentru că a devenit deputat.

„Am avut o retribuție ca și deputat. Până când am devenit primar am trăit din salariul de deputat și acum din salariul de primar”, a mai spus el.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă omul de afaceri Matei Păun l-a ajutat cu vreo contribuție de-a lungul timpului.

„Este zgomot de campanie care apare în fiecare campanie în care eu candidez. Matei Păun nu e șeful meu de campanie, nu e finanțator, nu va avea o poziție la Palatul Cotroceni, nu a avut o poziție în administrația Primăriei Capitalei, nu-i împărtășesc viziunile despre Rusia. Punct. Asta e tot ce am de spus”, a mai afirmat candidatul.