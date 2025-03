Claudiu Târziu spune că ar candida la alegerile prezidențiale dacă AUR îi va cere să o facă: „Nu am voie să spun nu”

Claudiu Târziu. FOTO: Hepta

Președintele Consiliului de Conducere a AUR, Claudiu Târziu, spune că ar fi dispus să candideze la alegerile prezidențiale din 4 mai dacă partidul său îi va cere acest lucru și că nu ar putea să spună „Nu” într-un asemenea scenariu. Într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, Târziu a spus că nu poate spune încă cine va fi candidatul AUR, dar că partidul va lua o decizie după ce va fi anunțată decizia Curții Constituționale a României în cazul candidaturii lui Călin Georgescu.

„Decizia va fi luată după ce vom ști ce decide CCR, așa cum am anunțat deja, vom avea diseară ședință în partid și vom decide cea mai bună cale de urmat.

Eu voi propune să avem un candidat care să poată câștiga aceste alegeri. Am cel puțin două persoane în minte dar nu o să vi le spun acum”, a spus Claudiu Târziu într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă ar candida el însuși la alegerile prezidențiale din mai, Târziu a spus că nu i s-a propus o astfel de candidatură, dar că dacă i s-ar cere acest lucru din partea partidului, nu ar putea să spună „Nu”.

„Mie nu mi s-a propus și nu cred că e cazul să mă lansez într-o astfel de candidatură pentru că nu m-am profilat până acum, dar sigur că dacă mi s-ar cere asta din partea partidului, la fel ca George Simion, sunt obligat să accept, nu pot să refuz o bătălie chiar dacă riscurile sunt majore.

Dacă s-ar întâmpla asta, sigur că aș accepta, nu am voie să spun nu, de aceea am și folosit această expresie vizavi de George Simion, că dacă i s-ar cere imperativ de partid nu cred că ar spune nu. E foarte greu ca lider de partid să refuzi să urmezi o dorință a partidului. Din motivul acesta am folosit această expresie în legătură cu el și sigur că mă pun în aceeași situație și spun că dacă mi se cere, sigur că accept”, a mai spus președintele Consiliului de Conducere a AUR.

„Nu comentez deocamdată lucrurile acestea pentru că e prematur, am spus că vom face un anunț după ședință, vom face acel anunț, mult timp nu e este. Nu vă pot spune, am văzut ce s-a întâmplat doar când doar s-a vehiculat un nume și a fost efectiv demantelat în presa noastră cea de toate zilele fără ca omul să fie ofertat și fără să accepte”

Curtea Constituțională decide în cazul candidaturii lui Georgescu, marți

Biroul Electoral Central a decis, duminică, să respingă dosarul de candidatură a lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale.

Potrivit motivării, cei 10 membri BEC care au votat împotriva candidaturii, printre care și cei 5 judecători de la ICCJ, susțin că Georgescu nu poate candida ca urmare a unor decizii CCR anterioare, printre care cea de respingere a candidaturii Dianei Șoșoacă și cea de anulare a alegerilor de anul trecut.

Curtea Constituțională va evalua contestația lui Georgescu la BEC începând cu ora 17:00. Între timp, toată lumea se întreabă cine îi va lua locul dacă decizia CCR nu îi va fi favorabilă.

AUR trebuie să ia o decizie, în contextul în care George Simion a declarat, luni, că așteaptă să îi spună Călin Georgescu pe cine vrea candidat și care e calea de urmat.