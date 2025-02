Crin Antonescu îi răspunde lui Victor Ponta: „Nu-mi amintesc să-i fi cerut vreun ban. Eu n-am fugit din țară”

Crin Antonescu îi dă replică lui Victor Ponta Sursă foto: Antena 3 CNN / Hepta

Candidatul comun al Coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, i-a răspuns dur lui Victor Ponta, după ce l-a criticat, spunând despre el că nu este candidatul de care România are nevoie și că, spre deosebire de el, a luptat timp de 10 ani împotriva „sistemului lui Iohannis”. „Nu îmi amintesc să îi fi cerut vreun ban. Eu nu am fugit niciodată din țară, Sebastian Ghiță, sponsorul său moral, a fugit din țară”, a spus Antonescu, miercuri seara, la Antena 3 CNN.

„Pe scurt, că domnul Ponta consideră că sunt un candidat nepotrivit, că nu dorește să mă voteze, este un lucru absolut legitim și nu am nimic de comentat. Mai departe însă se întâmplă lucruri cu care vrea să fiu clar: eu nu am fugit niciodată din țară, Sebastian Ghiță, sponsorul său moral, a fugit din țară. Eu am stat sau nu am stat șomer 10 ani nu e exact, dar nu îmi amintesc să îi fi cerut vreun ban lui Victor Ponta.

Nu cred că ar trebui să preocupe pe toată lumea că am stat eu pe banii soției și ai familiei, ci că au stat alții pe banii lor, ai cetățenilor, în diverse sinecuri și poziții la stat”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

Crin Antonescu: „Dacă a fost vreun martir, a fost din prostie”

Fostul președinte al PNL l-a mai criticat pe Victor Ponta în legătură cu modul în care acesta a gestionat relația cu „sistemul” pe care acum îl blamează.

„Și ultima chestiune ce mai spunea cu sistemul Iohannis, că a fost hărțuit, că a luptat, că spune că i-a fost făcut un dosar de un procuror șef la DNA pe care l-a numit împotriva angajamentelor noastre elctorale, împotriva voinței mele, în cârdășie intermediată de Elena Udrea cu Sebastian Ghiță. Mă refer la Laura Codruța Kovesi, doamna Kovesi, care conducea DNA-ul care l-a hărțuit, pretinde.

Dacă domnul Ponta a fost vreun martir, a fost din prostie sau din josnicie, punând prin înțelegeri descrise de domnul Ghiță, recunoscute de Ponta, mărturisite de Udrea, un procuror șef la mica înțelegere cu Băsescu, în camere ascunse, adică cu sistemul al cărui martir se pretinde a fi azi”, a spus Crin Antonescu, miercuri seara, la Antena 3 CNN.

Reacția acestuia vine după ce Victor Ponta a spus despre Antonescu că „a fugit din ţară şi a stat şomer 10 ani”.

De asemenea, el a mai adăugat că electoratul PSD nu îl va vota niciodată pe Crin Antonescu.

„Victor Ponta a stat 10 ani aici şi s-a luptat cu sistemul lui Iohannis, chiar dacă uneori a fost foarte rău, m-au dat afară din partid. Sunt un om al viitorului. (...) USL a fost cel mai votat şi cel mai modernizator proiect politic, pe care Klaus Iohannis l-a distrus cu complicitatea lui Crin Antonescu.

Crin Antonescu a fugit din ţară, a stat şomer 10 ani, eu m-am luptat cu sistemul lui Iohannis, după cum vedeţi sunt foarte bine, viu şi o să schimb acest sistem” a spus Ponta la Palatul Parlamentului.