Elena Lasconi: „Pot să ajung la inimile oamenilor la care nu va ajunge niciodată Nicuşor Dan”

Elena Lasconi consideră că poate atrage mai multe voturi din mediul rural decât viitorul ei contracandidat în cursa prezidențială Nicușor Dan. Președinta USR a adăugat, într-un interviu la B1TV, marți seara, că deși candidatura primarului Capitalei „complică lucrurile” nu îl va ataca.

„Pot să ajung la inimile oamenilor la care nu va ajunge niciodată Nicuşor Dan şi mă refer la zona aceasta de rural. Asta cred, pot să cred asta pentru că suntem foarte diferiţi ca persoane. Dar eu îi doresc mult succes lui Nicuşor, nu o să mă apuc niciodată să îl toc pe Nicuşor pentru că aşa vrea presa. (...)Subestimarea pentru mine e binecuvântare pentru că pe mine m-a încurajat întotdeauna în viaţă şi nu am căzut în genunchi. Întotdeauna m-am ridicat şi am arătat că pot şi pot mai mult”, a spus Elena Lasconi.

Președinta USR a și glumit, când a fost întrebată de relația ei cu Nicușor Dan , că ea „este fidelă soțului ei”.

„Dar trecând peste glumă (...) este libertatea lui să candideze, e adevărat, complică lucrurile”, a adăugat Elena Lasconi.

Șefa USR a negat că ar fi o ruptură în partid, între cei care își doresc ca ea să fie candidatul partidului la prezidențiale și cei care și-ar dori să se retragă, iar USR să îl susțină pe Nicușor Dan.

„Am auzit şi eu de la televizor că ar fi mai multe tabere, aşa cum am auzit de la televizor, anul trecut, că eu nu am susţinere în partid, deşi m-au votat atât de mulţi colegi de-ai mei şi la Congres şi şi pentru candidatura la prezidenţiale. Eu nu am aflat asta, văd şi eu în presă că există tot felul de... eu unele cred că sunt minciuni, unele cred că sunt manipulări”, a afirmat Elena Lasconi, marţi seară, la B1 TV.

Lasconi nu a exclus însă ca manipulările să fie atât din interiorul partidului, cât și din afara USR. „Se poate şi, şi, pentru că miza este foarte mare”, a conchis președinta USR.