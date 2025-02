Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: Eu știu ce reprezint, aștept să văd ce reprezintă el. Nu mă retrag. Dacă el nu se retrage, vedem

Elena Lasconi și Nicușor Dan se luptă pentru același electorat. Foto: Hepta

Elena Lasconi l-a atacat, joi, pe Nicușor Dan, spunând că primarul general, care a anunțat că va candida independent la alegerile prezidențiale din mai, se bazează „pe un sondaj din decembrie pe care nu l-a văzut decât el”. Șefa USR a afirmat, de asemenea, că Nicușor Dan este cel care ar trebui să cântărească decizia de a candida, având în vedere că a căutat susținerea partidelor și nu a obținut-o.

Întrebată, la Antena 3 CNN, dacă merge înainte în cursa pentru Cotroceni, Lasconi a răspuns: „Da, am spus-o de mai multe ori, se fac, practic, două luni de când Nicușor și-aanunțat candidatura. A căutat susținerea partidelor, nu a obținut niciuna”.

Potrivit acesteia, Nicușor Dan „se bazează pe un sondaj din decembrie pe care nu l-a văzut decât el”.

„Dacă ar fi să ne uităm la sondaje, vă aduc aminte că Mircea Geoană era foarte sus și la alegeri a fost pe nicăieri”, a continuat Lasconi.

Șefa USR a adăugat că abia așteaptă să afle „ce reprezintă Nicușor”: „Calculele mele sunt că am intrat în turul al doilea. Sigur că avem un bazin comun, în cazul în care Nicușor nu se retrage, mergem în fața alegătorilor. Eu știu ce reprezint dar abia aștept să aflu ce reprezintă și Nicușor”.

Lasconi a mai afirmat că nu înțelege de ce se pune presiune pe ea să se retragă din cursă, având în vedere că ea este cea care a intrat în turul al doilea, la alegerile din 2024.

Despre Nicușor Dan, Lasconi a mai spus că este „un tip foarte încăpățânat, când îi intră ceva în cap merge pe linia aia indiferent de consecințe”.

„Eu cred că el ar trebui să cântărească, în niciun caz eu. A cerut mai multor partide susținere și, de asemenea, în campania de prezidențiale a fost și a susținut pe mai mulți, inclusiv din zona suveranistă și mă refer la George Simion, la care s-a dus personal și a făcut declarații. L-a susținut inclusiv pe Mircea Geoană, s-a pozat cu Marcel Ciolacu, cu Nicolae Ciucă, primul a fost Ciucă după ce i-au făcut, așa, o campanei mizerabilă la Primăria Capitalei. Nu știu ce planuri are, am văzut doar declarații la televizor. Eu am spus că merg în continuare, l-am întrebat de ce a spus lucruri neadevărate, cum că se va întâlni cu mine, că a anunțat USR pentru că nu s-a întâmplat asta, și că nu înțeleg dar nu am primit un răspuns. Eu nu sunt o persoană care să arate cu degetul sau să mă isterizez sau să mă supăr, nu am orgolii, l-am sunat de ziua lui anul trecut, înainte de Crăciun, nu mi-a răspuns, în cealaltă zi m-a sunat să-mi mulțumească și că vrea să ne vedem și i-am zis că da, cu mare plăcere, mai ales că noi îl susținem la Primăria Capitalei”, a mai declarat Elena Lasconi.