MAE acuză o „interferență rusească” în timpul alegerilor prezidențiale 2025, cu o campanie virală de știri false pe rețelele sociale

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a denunțat o ”inteferență rusească” în timpul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2025 de duminică, cu o campanie virală de știri false pe Telegram și alte platforme de social media.

„În timpul alegerilor prezidențiale aflate în desfășurare în România, vedem din nou semnele caracteristice ale interferenței rusești. O campanie virală de știri false pe Telegram și alte platforme de socializare urmărește să influențeze procesul electoral. Acest lucru era de așteptat, iar autoritățile românești au demontat știrile false”, a scris pe X, în limba engleză, Andrei Țărnea.

During Romania’s ongoing presidential elections yet again we see the hallmarks of Russian interference. A viral campaign of fake news on Telegram & other social media platforms is aimed to influence the electoral process. This was expected & ??authorities debunked the fake news.