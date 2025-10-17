Alexandru Rogobete s-a întâlnit cu reprezentanţii Băncii Mondiale, la Washington: „Discuțiile au vizat cele trei centre de arși”

2 minute de citit Publicat la 00:08 17 Oct 2025 Modificat la 00:08 17 Oct 2025

Întâlnirea a avut loc la Washington / foto: Facebook - Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut, joi, la Washington, o întâlnire reprezentanții Băncii Mondiale. El a subliniat că discuțiile au vizat în special cele trei centre de arși care prind contur în țara noastră.

„Astăzi, la Washington, am avut o întâlnire tehnică excelentă cu reprezentanții Băncii Mondiale, dedicată proiectelor din sectorul sănătății pe care Ministerul Sănătății le derulează.

Această colaborare reprezintă un pilon strategic în relația României cu Statele Unite ale Americii, prin intermediul Băncii Mondiale, o relație bazată pe încredere, transparență și rezultate concrete. Nu vorbim doar despre finanțare, ci despre viziune, expertiză și parteneriate care transformă sistemul de sănătate românesc”, a scris ministrul Sănătății, pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările la centrul de arși din Timișoara se apropie de final.

„Am fost mândru să pun pe masă proiecte care se întâmplă concret, nu doar pe hârtie – simboluri ale faptului că România poate livra rezultate.

Discuțiile au vizat în special cele trei centre de arși care prind contur în țară:

La Timișoara, lucrările se apropie de final, iar centrul va fi gata până la sfârșitul acestui an;

La Târgu Mureș, termenul estimat este primăvara anului viitor;

Iar la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, centrul de arși pentru copii este deja în plină dezvoltare.

Reprezentanții Băncii Mondiale au apreciat ritmul accelerat al acestor proiecte, confirmând că România discută astăzi despre realități, nu doar despre promisiuni”, a mai scris ministrul.

Rogobete: „Lucrăm împreună cu Banca Mondială la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare”

De asemenea, Alexandru Rogobete a mai precizat că, în cadrul acestei colaborări, autoritățile române lucrează împreună cu Banca Mondială la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare.

„Tot în cadrul acestei colaborări, lucrăm împreună cu Banca Mondială la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare, bazat pe performanță, eficiență și nevoile reale ale pacienților.

În paralel, dezvoltăm un mecanism mai rapid și mai predictibil de introducere a medicamentelor în lista de compensate – un pas concret pentru ca pacienții români să aibă acces mai rapid la tratamente moderne.

O dovadă clară este că, deja, pe site-ul Ministerului Sănătății se află publicat proiectul de Hotărâre de Guvern care include 35 de molecule noi în lista de compensare – rezultat al muncii de echipă și al acestei noi abordări bazate pe viteză, responsabilitate și transparență”, se mai arată în postare.

El a mai subliniat că parteneriatul cu Banca Mondială și cooperarea cu Statele Unite reprezintă o garanție de încredere și stabilitate pentru dezvoltarea durabilă a sistemului de sănătate din România.

„Pentru că încrederea ne face bine – și este motorul prin care transformăm promisiunile în fapte, iar faptele în speranță”, a încheiat ministrul Sănătății.