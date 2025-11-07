Burnete: Cred că în 15-20 de ani putem să fim la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale

Potrivit acestuia, României îi lipseşte un grup de lideri care să ia decizii pentru viitor. Foto: Agerpres

Consilierul prezidenţial pentru Politici Economice şi Sociale, Radu Burnete, a spus vineri că, în "15-20 de ani", România ar putea ajunge "la fel de bogată ca ţările Europei Centrale". Afirmaţia a fost făcută la summit-ul "Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană", scrie Agerpres.

"Eu cred că în 15-20 de ani putem fi la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale, fie că vorbim de Austria, fie că vorbim de Cehia. Este un obiectiv mai mult decât posibil. Şi (...) această prosperitate trebuie apărată de o armată puternică, care poate descuraja orice actor care îşi doreşte să ne ia această prosperitate. Şi eu cred că aceste două obiective sunt realizabile în 15 ani", a spus consilierul prezidenţial.



El susţine că, la nivelul României şi al Uniunii Europene, deciziile politice şi economice trebuie adaptate la schimbările rapide care se produc deja în lume.



"Dacă ne uităm la ceilalţi doi actori globali, China şi SUA, cu siguranţă au o viteză mai mare prin care iau decizii politice din diverse motive. Nu cred că trebuie să-i emulăm, cu siguranţă nu îmi doresc să trăim într-un stat autoritar şi, aşa cum vedem cu toţii, nici procesele democratice din America nu sunt perfecte, dar cred că atât în România, cât şi în Europa, procesele democratice şi de decizie pe care le avem astăzi sunt insuficient de rapide pentru viteza schimbărilor din lume. Şi cumva, aici cred că avem nevoie de o regândire, pentru că dacă ne propunem să să creştem viteza având aceeaşi maşină, pedala nu mai ţine. Şi aici e important şi pentru noi ca ţără, şi pentru Uniune, să se regândească repede lucrul acesta", a mai spus consilierul prezidenţial.



Potrivit acestuia, României îi lipseşte un grup de lideri care să ia decizii pentru viitor.



"Efectiv, în România ne lipseşte o mână mai mare sau mai mică de oameni care să se gândească la viitor. Noi tot timpul suntem cu extinctorul în mână", a mai declarat Radu Burnete.



Confederaţia Patronală Concordia a organizat, vineri, un summit sub deviza "Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană", care a reunit lideri ai mediului de afaceri şi academic, decidenţi politici şi experţi economici care au discutat despre cum anume poate face România saltul de la o economie bazată pe costuri competitive, la una bazată pe inovare şi valoare adăugată înaltă.



Invitaţi de onoare au fost preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele BusinessEurope, Fredrik Persson.



Evenimentul a fost structurat pe trei paneluri de discuţii. Primul panel s-a referit la "Competitivitatea Europeană şi provocările României: Reconfigurarea strategică a economiei europene", iar cel de-al doilea panel la "Transformarea economică a României: De la costuri competitive, la inovare şi valoare". Al treilea panel a dezbătut "Viitorul economic al României: Provocări, viziuni, acţiuni".