Ce spune senatorul care a semnat moţiunea şi s-a răzgândit: Am vorbit cu Dumnezeu. Să salvez PSD, să nu ajungă groapa de gunoi a ţării

4 minute de citit Publicat la 21:31 04 Mai 2026 Modificat la 21:32 04 Mai 2026

Liviu-Iulian Fodoca, afiliat grupului parlamentar PACE - Întâi Romania. Sursa foto: Facebook/Liviu Fodoca

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca, ales pe listele POT, a declarat luni seara, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că şi-a retras sprijinul pentru moţiunea de cenzură a doua zi după ce a semnat-o, oferind o explicaţie cu tentă de persiflare. "Cu Dumnezeu, cu cine să vorbesc?!? M-am gândit mai bine, vreau să salvez PSD-ul ca să nu ajungă la groapa de gunoi a României", a precizat parlamentarul. Ulterior, el a dezvăluit că nu are studii superioare, întrucât a fost nevoit să îşi îngheţe cursurile facultăţii la care s-a înscris ca să lucreze în străinătate. El susţine că a muncit ca livrator, sudor şi vopsitor.

Întrebat de moderatoarea emisiunii "Decisiv", Cătălina Porumbel, unde a ales să plece după ce a părăsit Partidul Oamenilor Tineri (POT) şi cum vozează marţi moţiunea anti-Bolojan, Liviu-Iulian Fodoc a răspuns: "Am candidat pe listele POT, anul trecut am demisionat din partid, precum ştiţi, în momentul de faţă, sunt afiliat la grupul parlamentar PACE - Întâi Romania şi marţi am semnat această moţiune dintr-un instinct primar, pentru că toată lumea îl voia pe Bolojan crucificat, să spunem aşa".

Ulterior, parlamentarul a adăugat: "Apoi, m-am gândit mai bine...", iar Mădălina Mihalache a intervenit şi i-a lansat întrebarea: "Adică aţi semnat fără să gândiţi?!" şi el a negat acest lucru, completând astfel: "De un instinct de moment, adică toată lumea cumva... (...), un instinct politic, lăsaţi-mă să continui, pe urmă puteţi să aduceţi şi jigniri".

"M-am gândit mai bine şi m-am gândit aşa: «Vreau să salvez pe cineva ca să nu ajungă mai rău decât este în momentul de faţă. Şi atunci am spus: De ce să nu salvez eu PSD-ul, săracul...», că, de mâine, dacă trece moţiunea, săracii, nu ştiu ce vor face cu această ţară şi pe mâina cui o voi da şi cum o vor guverna, şi de unde vor mai lua bani împrumut.

Şi m-am gândit: hai să-i salvez pe oamenii ăştia, că ei nu se pot salva şi n-au salvat nimic de 35 de ani încoace, şi-am zis să le dau o mână de ajutor, şi să nu mai votez această moţiune, pentru că dacă o votez, ei n-o să reuşească să facă nimic", a mai explicat senatorul Liviu-Iulian Fodoca în cadrul intervenţiei telefonice din această seară, la Antena 3 CNN.

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": În primul rând, calmaţi-vă tonul, dumneavoastră aţi spus (n.r.: sintagma "instinct primar"), eu am citat din ceea ce aţi spus dumnavoastră. Aţi spus că aţi avut un instinct primar şi aţi semnat această moţiune de cenzură.

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: Politic, politic... instinct politic.

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": Când v-aţi dat seama că a fost o greşeală?

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: A doua zi.

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": V-a sunat cineva?

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: Şi cum v-am spus... am vrut să salvez PSD-ul, m-am gândit mai bine, vreau să salvez PSD-ul ca să nu ajungă la groapa de gunoi a României.

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": V-a sunat telefonul? Haideţi, am înţeles cu instinctul primar, cu eroii naţiunii...

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: Bine, dumneavoastră puteţi s-o daţi cum vreţi dumneavoastră ca să-nţeleagă lumea ce vreţi dumneavoastră.

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": V-am întrebat, domnule Fodoca: "V-a sunat telefonul?". Aţi primit mail de la doamna Gheorghiu, v-a influenţat opinia?

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: Nu, nu.

Prezentă în platoul emisiunii "Decisiv", Mădălina Mihalache a intervenit în acel moment şi l-a întrebat pe parlamentar: "Dar cu cine aţi vorbit, de v-aţi răzgândit de la o zi la alta?", iar acesta a spus: "Cu Dumnezeu, cu cine să vorbesc. Dar cum să vorbesc... cu nimeni? (...) vin din Sălaj şi v-am spus ce oameni vin din Sălaj".

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": Domne, nu se poate! V-aţi culcat seara şi, a doua zi, dimineaţa, ați avut o epifanie?

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: Ok, altceva, ce aţi dori să vă mai răspund? Ca să nu tergiversăm.

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": Păi, cum v-aţi shimbat opinia în 24 de ore?

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": Altă întrebare dacă aveți să-mi puneți.

Mădălina Mihalache, prezentatoare Antena 3 CNN: V-a sunat cineva, aţi vorbit cu cineva de la PSD sau de la PNL zilele acestea?

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: M-a sunat un domn deputat de la PSD săptămâna aceasta, luni, să mă întrebe dacă am semnat moțiunea. Nu vreau să-i dau numele (...) Atât. I-am spus că am semnat-o.

Mădălina Mihalache, prezentatoare Antena 3 CNN: Și de la PNL nu v-a sunat nimeni?

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: Nu, de ce să mă sune?!? Dar v-am spus şi mai înainte, că m-am răzgândit eu. E normal, pentru că vreau să salvez PSD-ul de la eșec, că n-o să mai poată să guverneze țara asta, că nu au resurse nici materiale, nici umane.

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca nu are studii superioare

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv": Dumneavoastră ați intrat în politică odată cu alegerea pe listele POT în Parlament?

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: Da, doamnă, v-am specificat de la bun început.

Întrebat de Cătălina Porumbel ce meserie are, parlamentarul a răspuns astfel: "De meserie, am terminat liceul economic, profil administrator. Am bacalaureatul luat, am avut o facultate începută pe care am înghețat-o pentru că trebuia să mă duc să muncesc în afara țării, că în România nu puteam trăi".

Prezentatoarea Mădălina Mihalache a intervenit ca să-l întrebe ce a lucrat în străinătate.

"Aoleu! Sudor, vopsitor, curier... de toate, ce să mă mai spun?!? Cam toate meseriile. Am muncit la fel ca mulți alți români care au plecat în străinătate să muncească, să înceapă un trai mai bun", a spus senatorul Liviu-Iulian Fodoca.

Mădălina Mihalache, prezentatoare Antena 3 CNN: Și cum ați ajuns apoi pe lista POT și în Parlamentul României?

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca: Tot prin instinctul meu, nu m-a sunat nimeni, prin instinct.

În momentul în care a fost întrebat de Mădălina Mihalache ce notă a obţinut la examenul de bacalaureat, parlamentarul a răbufnit.

"Vă rog să nu mă luaţi la întrebări, că nu stau în faţa clasei, că dumneavoastră nu sunteţi profesoara mea", a spus Liviu-Iulian Fodoca.